logo

BTC/USD

29284.09

ETH/USD

1848.30

LTC/USD

89.56

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на удары по Москве и Крыму.

сегодня, 12:18
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаки беспилотников по Москве и оружейных складах в аннексированном Крыму. Российский политик пригрозил новыми атаками по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Медведева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В ночь на 24 июля произошла атака на Москву. По данным Минобороны РФ было повреждено несколько домов из-за ударов двух дронов. Также нанесены удары по составу боеприпасов в Крыму вблизи города Джанкой. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксьнов заявил о необходимости эвакуации населения с этой территории полуострова.

На эти события отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. 57-летний российский политик обвинил Украину в ударах по российской территории, заявив, что их якобы осуществляют украинские "нацисты". Медведев пригрозил, что Россия ответит на атаки по Москве и Крыму и будет наносить удары по нестандартным целям.

"Нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут", — заявил Медведев.

Напомним, что 23 июля россияне атаковали Одессу, где повредили Спасо-Преображенский собор, являющийся частью культурного наследия ЮНЕСКО. До этого Медведев заявлял о необходимости атаковать гражданские объекты в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка объяснила, чему россияне учат детей управлять боевыми дронами.

Также "Комментарии" писали о реакции на атаку дронов представителей Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/359
Теги:
comments

Обсуждения

Олег

сегодня, 11:33

Це типу по церквах, соборах, монастирях?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!