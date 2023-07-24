Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаки беспилотников по Москве и оружейных складах в аннексированном Крыму. Российский политик пригрозил новыми атаками по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Медведева.

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В ночь на 24 июля произошла атака на Москву. По данным Минобороны РФ было повреждено несколько домов из-за ударов двух дронов. Также нанесены удары по составу боеприпасов в Крыму вблизи города Джанкой. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксьнов заявил о необходимости эвакуации населения с этой территории полуострова.

На эти события отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. 57-летний российский политик обвинил Украину в ударах по российской территории, заявив, что их якобы осуществляют украинские "нацисты". Медведев пригрозил, что Россия ответит на атаки по Москве и Крыму и будет наносить удары по нестандартным целям.

"Нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут", — заявил Медведев.

Напомним, что 23 июля россияне атаковали Одессу, где повредили Спасо-Преображенский собор, являющийся частью культурного наследия ЮНЕСКО. До этого Медведев заявлял о необходимости атаковать гражданские объекты в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка объяснила, чему россияне учат детей управлять боевыми дронами.

Также "Комментарии" писали о реакции на атаку дронов представителей Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.