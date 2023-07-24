Медведев пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут

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Slava Kot
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на атаки беспилотников по Москве и оружейных складах в аннексированном Крыму. Российский политик пригрозил новыми атаками по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Медведева.
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В ночь на 24 июля произошла атака на Москву. По данным Минобороны РФ было повреждено несколько домов из-за ударов двух дронов. Также нанесены удары по составу боеприпасов в Крыму вблизи города Джанкой. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксьнов заявил о необходимости эвакуации населения с этой территории полуострова.
На эти события отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. 57-летний российский политик обвинил Украину в ударах по российской территории, заявив, что их якобы осуществляют украинские "нацисты". Медведев пригрозил, что Россия ответит на атаки по Москве и Крыму и будет наносить удары по нестандартным целям.
Напомним, что 23 июля россияне атаковали Одессу, где повредили Спасо-Преображенский собор, являющийся частью культурного наследия ЮНЕСКО. До этого Медведев заявлял о необходимости атаковать гражданские объекты в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции на атаку дронов представителей Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и мэра Москвы Сергея Собянина.
Обсуждения
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Олег
сегодня, 11:33
Це типу по церквах, соборах, монастирях?