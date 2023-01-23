Медведев предполагает создание нового военного союза против США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прогнозирует, что страны, "взбешенные Америкой", в скором времени могут создать новый военный альянс. К странному прогнозу он добавил еще один, ведь, по словам политика, ситуация в мире будет стабильной только тогда, когда войска США покинут Европу и "несчастных украинцев". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram русского политика.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото с открытых источников

В ходе встречи союзников Украины на авиационной базе в Рамштайне в Германии обсуждались поставки тяжелого вооружения для борьбы против российской агрессии. По итогам встречи украинцы не получили танки Leopard 2 немецкого производства, однако союзники оказали другую военную помощь.

Экспрезидент России Дмитрий Медведев испуганно комментировал эту встречу и пригрозил Западу возможной ядерной войной. В этот раз заместитель председателя Совбеза РФ сообщил о возможном создании нового военного альянса из стран, которым не нравится политика США.

"В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которые получили американцы и свора их кастрированных псов", — пишет Дмитрий Медведев.

По мнению российского политика, главная цель Запада – это истощение и уничтожение России.

"Наши враги будут обязательно долго пытаться истощить нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно", — пишет экспрезидент РФ.

Россиянин считает, что со временем американцы перестанут помогать Европе и "несчастным украинцам", и именно тогда, по мнению Медведева, наступит мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не советуют Украине начинать большое наступление на востоке.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля, который заявляет, что в ближайшем будущем нет надежд.

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