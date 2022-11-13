Медведев озвучил с кем воюет Россия, и назвал союзников по борьбе с Западом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев до сих пор не в состоянии отойти от вывода российских войск из Херсона, поэтому написал у себя в Telegram большое сообщение о якобы величии Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал экс-президента России.

Медведев говорит, что Россия создает мировой порядок. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев пишет, что из-за обыденности и тяжелых решений русский народ начал забывать важные вещи. Далее заместитель председателя Совбеза России написал пять пунктов, которые якобы должны возвеличить Российскую Федерацию и указал врагов и союзников РФ.

"Россия в одиночку борется с НАТО и Западным миром", — пишет российский политик Медведев, намекая, что у РФ нет союзников, а ее враг – это Запад.

В бреду "русского мира" Дмитрий Медведев заявляет, что якобы "Россия создает мировой порядок, а не Штаты с Британией и темным Киевом". Но добавляет, что этот мировой порядок будет построен РФ. В конце российский политик утверждает, что победа будет за Россией.

Медведев пишет о том, что Россия якобы пытается сохранить жизнь мирного и военного населения и обвиняет врагов, которые, по словам россиянина, не считают солдат и гражданских. Напомним, что начав войну Российская Федерация по состоянию на 13 ноября потеряла более 80 тыс. своих военных по статистике Генштаба ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обращении Дмитрия Медведева к россиянам, после того как российские солдаты скрылись из Херсона.

Также "Комментарии" писали о том, что президент России Владимир Путин получил план капитуляции от стран Запада после вывода войск из Херсона.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!