Медведев отреагировал на слова Зеленского о попытках покушения: пригрозил президенту Украины

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о попытках Путина организовать 5-6 покушений на него.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз использовал российскую пропаганду и бестактность, реагируя на заявления европейских лидеров. В этот раз бывший президент РФ попытался критиковать Владимира Зеленского.
Медведев также пригрозил Владимиру Зеленскому, что заявления о попытке покушения на него могут воплотиться в реальность.
Напомним, что президент Украины и интервью для издания The Sun рассказал о нескольких попытках покушения на него, организованных под руководством Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, первое покушение его испугало, однако потом президент привык к новой реальности подобно, как общество привыкло к пандемии коронавируса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в интервью для британского издания Зеленский предупредил военных и указал, что это будет очень большая ошибка с их стороны и для национального единства Украины.
Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев отреагировал на план вступления Украины в НАТО во время войны, предложенный бывшим генсеком НАТО. Он заключается в частичном вступлении в альянс без оккупированных территорий.
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