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Медведев отреагировал на слова Зеленского о попытках покушения: пригрозил президенту Украины

Дмитрий Медведев ответил на информацию о попытках покушения на президента Украины.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о попытках Путина организовать 5-6 покушений на него.

Медведев отреагировал на слова Зеленского о попытках покушения: пригрозил президенту Украины

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз использовал российскую пропаганду и бестактность, реагируя на заявления европейских лидеров. В этот раз бывший президент РФ попытался критиковать Владимира Зеленского.


"Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом", — отреагировал Медведев на интервью президента Украины.

Медведев также пригрозил Владимиру Зеленскому, что заявления о попытке покушения на него могут воплотиться в реальность.

"При таких мощных "пророчествах" вряд ли у этого дурака есть шансы дожить до старости. Мнения иногда материальны…", — написал Дмитрий Медведев.

Напомним, что президент Украины и интервью для издания The Sun рассказал о нескольких попытках покушения на него, организованных под руководством Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. По словам Зеленского, первое покушение его испугало, однако потом президент привык к новой реальности подобно, как общество привыкло к пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в интервью для британского издания Зеленский предупредил военных и указал, что это будет очень большая ошибка с их стороны и для национального единства Украины.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев отреагировал на план вступления Украины в НАТО во время войны, предложенный бывшим генсеком НАТО. Он заключается в частичном вступлении в альянс без оккупированных территорий.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/414
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