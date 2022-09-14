Медведев отреагировал на гарантии безопасности для Украины

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал документ договора безопасности для Украины "прологом к Третьей мировой". Заместитель председателя Совбеза России снова принялся угрожать НАТО и заявил, что "украинским нацистам гарантий никто не даст". Об этом он написал в своем Telegram.

Дмитро Мєдвєдєв (фото з відкритих джерел)

Кремлевский пропагандист традиционно начал обвинять цивилизованный мир, поддержавший Украину.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никаких "гарантий" украинским нацистам не даст. Ведь это почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора) ) Для НАТО – то же дерьмо, только вид со стороны, поэтому – страшно. Если продолжится безудержная накачка киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень, у нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, привлекая к нему новых участников", — пишет Медведев.

А в конце своего "спитча" снова начал пугать ядерной войной.

"У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Все загорится и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", — заявил Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о чем говорят новые гарантии безопасности для Украины. Украина представила свой проект по гарантиям безопасности для нашей страны. Его презентовали глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Представленные сегодня рекомендации, созданные коллегиально членами рабочей группы по международным гарантиям безопасности Украины (так называемый Киевский договор безопасности), являются своевременным и содержательным шагом к пониманию и решению острых для Украины вопросов безопасности и развития. В этом уверен адвокат АО Vi Vites, аналитик права Украинского института политики Игорь Печенкин.

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