Медведчук выдал очередную порцию бреда в эфире белорусского телевидения



















Кум Путина Виктор Медведчук, который был схвачен украинскими спецназовцами, а затем обменялся на украинских военных, появился на белорусском телевидении, где выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.

Кум Путина Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Виктор Медведчук, подозреваемый в Украине в государственной измене, дал большое интервью на белорусском. Кум российского президента Путина начал воображать, что существует какая-то другая Украина.

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"Другая Украина, другой голос, который должен быть услышан в Украине и мире", – говорит Виктор Медведчук.

По версии Медведчука, несмотря на войну в Украине, этот голос ищет дружбу с Российской Федерацией. Кроме того, подозреваемый в государственной измене экснардеп Украины обвинил власти, якобы создавшие антироссийскую позицию.

"Мы хотим, чтобы преступная власть канула в Лету. И это огромная работа, которую мы начали и которую будем проводить, чтобы поломать то информационное поле, которое, как туман, сегодня овеяло мнения, сознание украинцев, полное антироссийской истерии и построения антироссии в Украине ", – сказал кум Путина.

Также Медведчук считает, что миллионы жителей Украины уехали из страны не из-за российской агрессии, а политики сегодняшнего президента Владимира Зеленского.

Посмотреть весь пророссийский нарратив Виктора Медведчука можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы раскрыла подробности плана Кремля совершить госпереворот в ее стране.



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