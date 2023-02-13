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Медведчук выдал очередную порцию бреда в эфире белорусского телевидения

Пророссийский экснардеп Украины Виктор Медведчук появился на белорусском телевидении, где критиковал власти Украины и предлагал искать мир с Россией.

сегодня, 13:13
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Автор:

Slava Kot








Кум Путина Виктор Медведчук, который был схвачен украинскими спецназовцами, а затем обменялся на украинских военных, появился на белорусском телевидении, где выдал очередную порцию бреда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.

Медведчук выдал очередную порцию бреда в эфире белорусского телевидения

Кум Путина Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Виктор Медведчук, подозреваемый в Украине в государственной измене, дал большое интервью на белорусском. Кум российского президента Путина начал воображать, что существует какая-то другая Украина.


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"Другая Украина, другой голос, который должен быть услышан в Украине и мире", – говорит Виктор Медведчук.

По версии Медведчука, несмотря на войну в Украине, этот голос ищет дружбу с Российской Федерацией. Кроме того, подозреваемый в государственной измене экснардеп Украины обвинил власти, якобы создавшие антироссийскую позицию.

"Мы хотим, чтобы преступная власть канула в Лету. И это огромная работа, которую мы начали и которую будем проводить, чтобы поломать то информационное поле, которое, как туман, сегодня овеяло мнения, сознание украинцев, полное антироссийской истерии и построения антироссии в Украине ", – сказал кум Путина.

Также Медведчук считает, что миллионы жителей Украины уехали из страны не из-за российской агрессии, а политики сегодняшнего президента Владимира Зеленского.

Посмотреть весь пророссийский нарратив Виктора Медведчука можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы раскрыла подробности плана Кремля совершить госпереворот в ее стране.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, который рассказал о рецепте скорой победы для Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aBVOMRSEnxg&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
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