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Медведчук хочет возвращения в украинскую политику – озвучил планы

Медведчук из России заявил, что хочет создать политическое движение "оппонентов" Зеленского

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Находясь на территории России экс-нардеп и лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук в интервью российским СМИ озвучил свои планы создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" президента Владимира Зеленского. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УП".

Медведчук хочет возвращения в украинскую политику – озвучил планы

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

"Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совсем другое", – высказался экс-нардеп.

Виктор Медведчук также озвучил первоочередную задачу возглавляемого ним движение. Кум Путина хочет доказать, что Украина не "монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского". По его словам, новосозданное движение должно "консолидировать все конструктивные общественно-политические силы".

Напомним, после задержание на территории Украины Виктора Медведчука удалось обменять на 200 украинских пленных. Таким образом он оказался на территории России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский уверяет, что кадровые решения, наделавшие шума на этой неделе, будут продолжены. По его словам, любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, будет убираться. Представительница Еврокомиссии Ана Писонеро поприветствовала тот факт, что украинские власти серьезно отнеслись к коррупционным скандалом, которые разразились в последнее время. Можно ли считать происходящее – очищением власти? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/26/7386563/
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