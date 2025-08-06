Медлить больше нельзя: с каким требованием по РФ Литва обратилась к США

Главы МИД и обороны Литвы публично выступили за введение новых санкций против РФ в случае, если Кремль не придерживается требований США о прекращении огня с Украиной.

США и Литва. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что США должны выполнить свои предупреждения, если хотят сохранить доверие международных партнеров.

"Я убежден, что да. В этом смысле, как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно внедрять. Это вопрос доверия", — сказал топ-дипломат.

Министр национальной обороны Литвы Дайна Шакалене также отметила, что время решительных действий настало.

"Будет ли это очередной отсрочкой, как для какого-то вечного должника Путина, или мы наконец увидим эти действия? Эти действия нужны", — подчеркнула чиновница.

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп установил России крайний срок до пятницы, чтобы она продвинулась в вопросе мирного соглашения с Украиной.

В противном случае, Вашингтон может ввести новые экономические санкции. В частности, речь идет о вторичных тарифах, которые затронут партнеров Москвы — КНР и Индию.

Хотя Белый дом официально еще не подтвердил, какие именно меры рассматриваются, визит специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремль в среду стал новым сигналом давления. В Москве он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов.

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