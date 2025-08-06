Медлить больше нельзя: с каким требованием по РФ Литва обратилась к США

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Кравцев Сергей
Главы МИД и обороны Литвы публично выступили за введение новых санкций против РФ в случае, если Кремль не придерживается требований США о прекращении огня с Украиной.
США и Литва. Фото: из открытых источников
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что США должны выполнить свои предупреждения, если хотят сохранить доверие международных партнеров.
Министр национальной обороны Литвы Дайна Шакалене также отметила, что время решительных действий настало.
Стоит отметить, президент США Дональд Трамп установил России крайний срок до пятницы, чтобы она продвинулась в вопросе мирного соглашения с Украиной.
В противном случае, Вашингтон может ввести новые экономические санкции. В частности, речь идет о вторичных тарифах, которые затронут партнеров Москвы — КНР и Индию.
Хотя Белый дом официально еще не подтвердил, какие именно меры рассматриваются, визит специального посланника США Стива Уиткоффа в Кремль в среду стал новым сигналом давления. В Москве он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов.
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