Ближайшие пару недель покажут, чем закончились переговоры Уиткоффа в Кремле: о чем идет речь

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл на территорию Кремля в Москве. Сейчас идут переговоры, но об их результатах, по крайней мере, по одному треку, можно будет судить исходя из характера российских воздушных атак. Если "Шахеды" в ближайшие две недели будут вновь атаковать некие объекты на границах Сумской, Харьковской и Полтавской областей, значит тема совместной, американо-российской, торговли российским газом остаётся в списке обсуждаемых. Такое мнение высказал соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что для того, чтобы понять суть переговоров Вашингтона и Москвы, нужно вспомнить то, что происходило ранее, а именно – РФ атаковала украинские ПГХ. Уничтожить их невозможно, а вот снизить показатель мощности подачи потребителю можно. В результате таких атак европейские потребители не используют в этом году территорию Украины для хранения газа. РФ также атаковала газовую добычу Украины. И, увы, но в этом сезоне Киев "дефицитный" по газу. То есть импорт не опция, а жёсткая необходимость.

Игорь Тышкевич отмечает, суть российского подхода, который Москва предлагала – создание СП по продаже российского газа на рынки ЕС – по трубам. Тут или потоки или трубопровод Ямал-Европа через Беларусь или украинская ГТС.

"И логика для европейских потребителей – поставка газопроводами стабильна с возможностью быстрого увеличения объёмов. Летом она не работает – есть инфраструктура, которая полностью покрывает потребности. А вот зимой – вопрос. А, если возникает дефицит – тем более. На создание "дефицита" Кремль работает с января – удары по украинской инфраструктуре тому подтверждение", – отметил эксперт.

По его мнению, для сделки необходимо малое – компромиссы по Украине. И Кремль рассчитывает, что эти уступки можно получить. В том числе повышая ставки со своей стороны. Трамп, кстати, делает то же самое.

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