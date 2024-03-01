Массовое сбитие российских самолетов: станет ли теперь легче Украине и что ждет Россию

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Кравцев Сергей
В феврале благодаря умелым действиям ВСУ авиапарк страны-агрессора существенно сократился. Станет ли меньше теперь авиаударов? Действительно ли для Москвы наступила патовая ситуация? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Су-34. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что несмотря на потери, Россия имеет еще довольно мощный потенциал военной авиации.
Романенко также рассказал, сколько самолетов еще имеет Россия. В частности, Су-34, которые украинские защитники в последнее время сбивали чаще всего, враг имеет в количестве более 100 единиц.
По его словам, некоторые потери РФ не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Воздушные силы ВСУ сбили 10 Су-35, а россияне смогли восстановить 15 таких самолетов.
Военный обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что на фоне массового уничтожения российской авиации Москва действительно попала в патовую ситуацию. Россияне завели себя в зависимость от управляемых авиабомб (УАБов), ведь без них они не могут воевать, а с ними — количество уничтоженной авиации только растет.
Эксперт также добавил, что из-за этого Россия не может не использовать свои самолеты для запусков КАБов по украинским позициям даже несмотря на потери.
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