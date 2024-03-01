Массовое сбитие российских самолетов: станет ли теперь легче Украине и что ждет Россию

В феврале благодаря умелым действиям ВСУ авиапарк страны-агрессора существенно сократился. Станет ли меньше теперь авиаударов? Действительно ли для Москвы наступила патовая ситуация? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Су-34. Фото: из открытых источников

У Воздушных сил еще немало работы

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что несмотря на потери, Россия имеет еще довольно мощный потенциал военной авиации.

"Сегодня количество российских военных самолетов, несмотря на потери, не уменьшается. Именно поэтому нам нужны новые западные ЗРК, которые помогут нам нивелировать преимущество РФ в авиации. Я надеюсь, что нам удастся усилить нашу систему ПВО еще несколькими ЗРК Patriot", – отметил эксперт.

Романенко также рассказал, сколько самолетов еще имеет Россия. В частности, Су-34, которые украинские защитники в последнее время сбивали чаще всего, враг имеет в количестве более 100 единиц.

"Сегодня россияне имеют 120 Су-34, которые мы активно сбивали в последнее время. В частности, из 10 сбитых самолетов, 7 именно Су-34. Когда РФ начала вторжение, то они имели 140 таких самолетов. Впрочем, за два года войны им удалось построить еще 16 Су-34", – рассказал эксперт.

По его словам, некоторые потери РФ не удается компенсировать. Речь идет о штурмовиках Су-25, поскольку эти самолеты не подлежат восстановлению и не производятся еще с советских времен. Россияне смогли увеличить количество истребителей Су-35 по сравнению с началом войны. Воздушные силы ВСУ сбили 10 Су-35, а россияне смогли восстановить 15 таких самолетов.

Россияне понимают, что есть угроза уничтожения их самолетов

Военный обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что на фоне массового уничтожения российской авиации Москва действительно попала в патовую ситуацию. Россияне завели себя в зависимость от управляемых авиабомб (УАБов), ведь без них они не могут воевать, а с ними — количество уничтоженной авиации только растет.

"Потому что для них (россиян – ред.) КАБы являются основным элементом по вскрытию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБов они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те позиции, которые захватили, то есть даже обороняться нормально", — сказал Александр Коваленко.

Эксперт также добавил, что из-за этого Россия не может не использовать свои самолеты для запусков КАБов по украинским позициям даже несмотря на потери.

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