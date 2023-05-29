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Массированный удар ракетами и дронами: Залужный раскрыл подробности ночной атаки РФ

Россия во время ночной атаки выпустила по Украине до 40 ракет и 35 дронов

сегодня, 10:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 дронов. При этом украинские силы ПВО уничтожили 37 ракет, 29 ударных дронов и один разведывательный. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Массированный удар ракетами и дронами: Залужный раскрыл подробности ночной атаки РФ

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами", — написал Залужный.


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Он добавил, страна-агрессор выпустила до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Также враг предпринял попытку удара с северного и южного направлений. Россия уже традиционно с этого направления атаковала иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего выпустив около 35 ударных дронов.

Валерий Залужный отметил, силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей.

В целом, по словам Залужного, этой ночью наша ПВО не дала попасть в цель: 37 крылатым ракетам Х-101/Х-555; 29 ударным БПЛА Shahed-136/131; 1 разведывательному БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Источник: https://t.me/CinCAFU/506
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