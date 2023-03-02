Массированных ракетных атак РФ может уже не быть

Враг сейчас пытается найти новую тактику, которая была бы нацелена на противовоздушную оборону (ПВО) и более результативные удары, пишут "Комментарии" по информации обнародованной руководительницей пресс-центра объединенного командования (ОК) "Юг" Наталией Гуменюк.



Масштабные ракетные атаки России могут остаться в прошлом

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"В армии страны-оккупантки уже гораздо меньше ракет, поэтому враг начинает распределять во времени ракетные удары — иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии дронов Shahed. Если раньше они запускали по 14-25 штук, то сейчас это 4-8 ", – говорит спикер.

Различные эксперты также утверждают, что действительно запас ракет у врага уменьшается. Хотя производство у них все еще продолжается, оно все же оттянуто во времени, отсрочено из-за особенностей работы, связанных с некоторыми санкциями, которые все же оказывают влияние на этот процесс.

Да , объективно ситуация заключается в том, что ракет гораздо меньше, но они все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Поэтому надо отдавать себе отчет, что мощность врага не уничтожена полностью, она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства " , — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, Украине необходимо осознавать эту угрозу , ведь враг находится на этапе поиска новой тактики.

" Мы говорим о том, что кафиры сейчас выискивают ту тактику, которая позволит им эффективно обезвредить нашу противовоздушную оборону и нанести результативный удар. Потому что предыдущие массированные атаки у них получались не столь результативными, как они рассчитывали " , — добавила представительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины.

На портале "Комментарии" говорилось, что государство-агрессор может накапливать максимально возможный боекомплект, чтобы нанести разрушительный удар не только по Украине, но и по Молдове, объявив новую "военную операцию".

Как ранее писали "Комментарии", у кремлевского диктатора деньги на войну могут закончиться уже летом. Россия приближается к бюджетному коллапсу, об этом свидетельствуют данные по расходам на войну в Украине.

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