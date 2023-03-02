Массированных ракетных атак РФ может уже не быть

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Моесеенко Валентина
Враг сейчас пытается найти новую тактику, которая была бы нацелена на противовоздушную оборону (ПВО) и более результативные удары, пишут "Комментарии" по информации обнародованной руководительницей пресс-центра объединенного командования (ОК) "Юг" Наталией Гуменюк.
Масштабные ракетные атаки России могут остаться в прошлом
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Различные эксперты также утверждают, что действительно запас ракет у врага уменьшается. Хотя производство у них все еще продолжается, оно все же оттянуто во времени, отсрочено из-за особенностей работы, связанных с некоторыми санкциями, которые все же оказывают влияние на этот процесс.
По ее словам, Украине необходимо осознавать эту угрозу , ведь враг находится на этапе поиска новой тактики.
На портале "Комментарии" говорилось, что государство-агрессор может накапливать максимально возможный боекомплект, чтобы нанести разрушительный удар не только по Украине, но и по Молдове, объявив новую "военную операцию".
Как ранее писали "Комментарии", у кремлевского диктатора деньги на войну могут закончиться уже летом. Россия приближается к бюджетному коллапсу, об этом свидетельствуют данные по расходам на войну в Украине.
Читайте на портале "Комментарии" — для чего Путин пугает россиян народной войной.
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