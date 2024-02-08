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Массированное наступление на Крынки: что происходит на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, присутствие украинского флага на левобережье Херсона хороший сигнал для местных жителей

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Положение на левом берегу Днепра остается напряженным. Враг продолжает наступление на позиции Сил обороны Украины недалеко от населенного пункта Крынки. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, давая комментарий о появлении украинского флага в Крынках.

Массированное наступление на Крынки: что происходит на левом берегу Днепра

В ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра (фото из открытых источников)

"Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там украинского флага — это один из сигналов в частности, и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции. Никуда они не делись, как бы ни хотели российские паблики", — отмечает он. спикер Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк продолжила, что украинские защитники закрепляются на новых позициях на левом берегу Херсона

"Характерным остается то, что продолжает действовать эмбарго на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы. Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины – экономит бронетехнику. Чтобы, когда придет наша, им было чем сражаться", — сказала военная.

Еще она сказала, что военные Сил обороны Украины продолжают наносить удар по местам скопления армии противника и тыловым объектам. По информации Сил обороны юга, за минувшие сутки было подтверждение, что на левом берегу было уничтожено 57 окупантов, 1 танк, 5 орудий, 2 миномета и 12 единиц автомобильной техники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с охранники Украины подняли украинский флаг на левом берегу Херсона. Украинский флаг подняли воины ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области – над дачами на территории, которая сейчас является "серой зоной".



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