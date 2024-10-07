Массированная атака РФ: в воздушных силах рассказали, сколько сбили враждебных целей

В ночь с 6 на 7 октября 2024 года украинская противовоздушная оборона успешно отразила масштабную воздушную атаку российских окупантов. Враг нанес удары баллистическими и управляемыми ракетами, а также ударными беспилотниками, пытаясь поразить объекты на территории нескольких областей Украины. Благодаря слаженной работе Вооруженных Сил Украины, были уничтожены две аэробалистические ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Атака Кинжалами. Фото из открытых источников

В ночь с 6 на 7 октября 2024 года российские силы нанесли массированный удар по территории Украины, используя баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и беспилотные летательные аппараты. Атака происходила по разным направлениям, включая Курскую, Белгородскую и Тамбовскую области, а также из пусковых районов в Орле, Приморско-Ахтарске, Курске и Ейске.

Российская авиация нанесла удар тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, запущенными из воздушного пространства Тамбовской области. Во время атаки Воздушные силы Украины зафиксировали более 80 воздушных целей.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Киевщине и 32 вражеских ударных БПЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях, – говорится в сообщении.

К сожалению, несколько дронов достигли своих целей в прифронтовой Харьковщине, а один из "Кинжалов" попал вблизи аэродрома в Хмельницкой области.

Кроме этого, сообщается о потере локаций 37 российских беспилотников, вероятно, из-за активного противодействия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.

Отметим, в битвах за город Угледар Донецкой области РФ потеряла тысячи военных. С учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.

