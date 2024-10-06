Массированная атака по Украине: в ВС рассказали, сколько сбили враждебных целей РФ

В ночь на 6 октября Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и несколько различных типов ракет. В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении 56 ударных БпЛА типа "Shahed" и двух ракет в 14 областях Украины.



Уничтожение беспилотников. Фото: telegraf.in.ua

Как сообщают Воздушные силы, российская атака началась вечером 5 октября и продолжалась до 7 утра 6 октября. За это время Россия атаковала Украину более 90 воздушными целями, в том числе было запущено 87 беспилотников "Shahed", две баллистические ракеты Искандер-М, одну крылатую ракету Искандер-К и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Благодаря воздушной авиации, мобильным огневым группам и зенитным ракетным войскам удалось уничтожить 56 российских беспилотников и две ракеты в 14 областях Украины: Киевской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской.

Кроме того, благодаря работе подразделений РЭБ, 25 российских беспилотников были локационно потеряны.

По информации Воздушных сил, по состоянию на 9 утра в воздушном пространстве Украины осталось четыре российских беспилотника, которые пытаются сбить украинские силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на войне в Украине был уничтожен новейший российский тяжелый беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник". На вооружении в армии РФ находились только три таких беспилотника.

Также "Комментарии" писали о том, почему Румыния не может сбивать российские беспилотники над собственной территорией.

