Масштабная воздушная тревога: где существует угроза обстрелов (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска запустили ударные дроны на территорию Украины. Об угрозе обстрелов предупредили жителей Сумской области. Также существует угроза применения баллистического вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВС Украины.



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"Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — сообщили в Воздушных силах.

Что касается применения ударных дронов, то, по данным мониторинговых пабликов, ударные дроны оккупанты запустили из Орловской области. Сообщается, что первые три шахеда в Сумской области двигаются в сторону Полтавской области. В Воздушных силах подтвердили информацию мониторинговых пабликов и отметили, что в Полтавской области к угрозе обстрелов баллистикой добавилась угроза применения ударных вражеских БПЛА.

По состоянию на 20:35 воздушная тревога объявлена в части восточных, северных, южных и центральных областей:





По состоянию на 21:55, угроза применения баллистического вооружения из Курской области возобновилась, а территория потенциальной угрозы увеличилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска продолжают снаряжать ракетами самолеты. По состоянию на 30 сентября на авиабазе "Оленья" в Мурманской области находился один борт Ту-95МС, который еще 28 сентября осуществлял зарядку ракетами, вернулся обратно на "Оленья". Таким образом на авиабазе "Оленья" находится 9 бортов Ту-95МС, 7 из которых уже снаряжены. Х-101 Также до 5 бортов находится на "Энгельс-2".

“Учитывая количество (7) уже снаряженных бортов Ту-95МС, вероятность их применения к ракетным атакам значительно возрастает. Тем временем рейсы самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2" снова продолжаются. 29 сентября прилетел уже 13 борт Ил-76 с начала месяца. Вероятно, продолжается накопление КР на осенне-зимний период”, — предупреждает платформа Tracking.

