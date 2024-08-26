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Масштабная ракетная атака РФ: в большом городе остановились все водопроводные станции

Работники «Винницаоблводоканал» пытаются возобновить питание

сегодня, 21:55
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Лиля Воробьева

Из-за перебоев с электроснабжением, которые стали следствием ракетной атаки российских войск 26 августа, в Виннице остановилась работа всех водопроводных станций. Об этом сообщает "Винницаоблводоканал".

Масштабная ракетная атака РФ: в большом городе остановились все водопроводные станции

В Виннице остановились все водопроводные станции (фото из открытых источников)

"Из-за аварийных сбоев в электроснабжении остановились водопроводные станции во всем городе: на этот раз, к сожалению, все, включая центральную станцию Винницы", – сообщили в учреждении.

Также отмечено, что бригады выехали на места для проведения работ по выпуску воздуха и открытию запорной арматуры. Специалисты "Винницаоблводоканал" работают над восстановлением электроснабжения.

"На данный момент во всем городе возможно отсутствие воды или будет наблюдаться пониженное давление", — отметили на предприятии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Укрэнерго дали прогноз об отключениях света . Прогнозировать влияние массовой атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

При этом он обратил внимание, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений, поскольку в этот период минимум нагрузки на энергосистему и доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии. .

По его словам, сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗУ для энергетиков, но нужно понять ее последствия атаки и скорректировать планы.



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Источник: https://www.facebook.com/vinvodokanal/posts/pfbid0DEqwBH6sMqfNhgxjLAJFTWFbNZRrxs3TpR6ga5toe2LvrvZKqyf9p5tMMBNBN6xul
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