Масштабная атака дронов на Москву: Буданов сообщил о целях операции

21 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело несколько операций на территории России с помощью беспилотников. В частности, об этом в интервью The Warzone сообщил начальник военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, объектами атак стали центр радиотехнической разведки и аэропорт "Остафьево" под Москвой, а также авиабаза Миллерово в Ростовской области. Для этих операций было использовано около 50 беспилотников.

Кирилл Буданов

Буданов отметил, что сейчас идет проверка результатов операций. Он также уточнил, что центр радиотехнической разведки находится в Подольском районе под Москвой, примерно в восьми километрах к югу от "Остафьево".

Впоследствии Буданов добавил, что аэропорт "Остафьево" был выбран в качестве "ложной цели", поскольку россияне используют его для транспортной авиации. Однако The Warzone отмечает, что аэропорт выполняет определенные функции для российского минобороны, а в 2018 году на его территории построили несколько массивных антенных решеток, которые могут обеспечивать стратегические функции передачи сигналов и связи.

В то же время, по данным издания, сервис Fire Information for Resource Management System (FIRM) компании NASA не зафиксировал пожары в "Остафьево" и Миллерово.

При этом известно, что в ночь на 21 августа украинские беспилотники атаковали Москву, о чем заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это была одна из самых масштабных атак на Москву с помощью дронов за все время. Согласно информации Telegram-канала Astra, дроны были сбиты в городе Подольск, расположенном примерно в 40 км от Москвы. Российское министерство обороны традиционно заявило, что все беспилотники были уничтожены, всего над Московской областью было сбито 11 БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина атаковала дронами Москву и в прошлом году.



