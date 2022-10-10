Маск снова сделал заявление о войне в Украине, предупредив мир о приближающейся катастрофе

На восьмом месяце полномасштабной войны России против Украины основатель SpaceX Илон Маск заявил о том, что риски ядерного конфликта возрастают. Как передает издание "Комментарии", об этом Маск написал у себя в Twitter.

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Вероятность ядерной войны стремительно растет", — заявил миллиардер в ответ одному из пользователей соцсети, который размышлял о шансах неминуемой глобальной ядерной войны.

Стоит отметить, что впервые американский изобретатель и миллиардер заявил о себе, как геополитик 3 сентября, когда шокировал многих пользователей соцсети свои сообщением в Twitter. Тогда Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", выполнение которого якобы должно положить конец в войне в Украине. Тогда за свои предложения Маск вызвал восторг в Москве, а также споры на многих площадках в соцсети.

Больше всего споров и возражений вызвало предложение изобретателя провести повторный референдум на оккупированных частях востока и юга Украины, где люди должны определиться, где они хотят жить в Украине и или России. Второе скандальное предложение – Украина должна согласиться на то, что Крым остается часть. России и дает согласие за пуск днепровской воды в аннексированный полуостров. Маск в своих размышлениях допустил, что попытка вернуть Крым повлечет много жертв и может спровоцировать ядерный удар.

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