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Маск предлагает мирные переговоры: назвал территории, которые потеряют

Илон Маск предложил Украине идти на мирные переговоры для окончания войны, чтобы не потерять больше территорий в противостоянии с Россией.

сегодня, 08:22
Автор:
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Slava Kot
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Если Украина и Запад будут продолжать войну, Россия сможет захватить еще больше украинских территорий, в частности выйти к Днепру и взять под контроль Одессу, считает Илон Маск. Чтобы этого не произошло, американский миллиардер предлагает Украине идти на мирные переговоры для окончания войны.

Маск предлагает мирные переговоры: назвал территории, которые потеряют

Илон Маск предлагает Украине идти на мирные переговоры. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал войну в Украине в сообщении в социальной сети X. Генеральный директор Tesla и SpaceX критикует украинское наступление 2023 года, отметив, что это была "трагическая потеря", идти в атаку на "большую армию" без преимущества в вооружении. По его словам, "любой дурак" мог предсказать ситуацию с неудачным контрнаступлением Украины.

Маск утверждает, что Россия не захватит всю территорию Украины, но при продолжительной войне может взять под контроль большую площадь.

"Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но Россия точно получит больше земли, чем у нее сегодня. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не станет над Днепром, который тяжело преодолеть. Но если война будет продолжаться довольно долго, упадет и Одесса", — пишет Илон Маск.

Чтобы Украина не потеряла доступ к Одессе и другим причерноморским территориям, Илон Маск советует пойти на мирные переговоры для окончания войны в Украине.

"Утратит ли Украина весь доступ к Черному морю или нет, на мой взгляд, настоящий вопрос, который остается. Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет", — добавляет миллиардер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск активно призывает Украину к мирным переговорам. В частности, в феврале 2024 года миллиардер указал, что Украине нужно было заканчивать войну в прошлом году и заключить мирное соглашение с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск поддерживает идею расформировать НАТО.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
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