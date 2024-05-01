Маск отреагировал на слова Сырского: сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу ухода украинских сил с позиций в Донецкой области, в том числе на Авдеевском направлении.



Маск отреагировал на слова Сырского. Фото из открытых источников

Илон Маск в социальной сети X отреагировал на слова Александра Сырского, заявившего о "тактических успехах на некоторых участках" российских сил в Донецкой области. По словам Сырского, "ситуация на фронте обострилась", а украинские силы отошли с некоторых позиций на востоке, которые были частью оборонной линии, установленной после захвата россиянами Авдеевки в феврале.

Маск сказал, что Россия будет вести войну в Украине пока не захватит четыре области, которые были включены в российскую конституцию, и единственным вопросом останется — оккупирует ли Россия также Одесскую область.

"По моему мнению, остается единственный вопрос, заберет ли Россия Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская)", — реагирует Маск на слова Сырского.

Свою позицию Маск объяснил тем, что "это заявленная политика" России по оккупации украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало причиной изменения позиции Илона Маска, который сначала поддержал Украину в войне против России, а затем начал повторять нарративы Кремля о сдаче украинских территорий и мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что американский миллиардер Илон Маск назвал территории, которые потеряют Украину в войне с Россией. По его словам, Украина "не имеет никакого шанса" вернуть свои земли, которые под временной оккупацией России.











