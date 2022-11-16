Машину коллаборанта Стремоусова, вероятно, расстреляли. Это заметно на фото с ДТП

9 ноября погиб пророссийский гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов. Такая информация подтвердилась через некоторое время официальными лицами России и Украины. По предварительной информации, коллаборант погиб в результате ДТП, но фото намекают на новый вариант смерти Стремоусова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Гауляйтер Кирилл Стремоусов. Фото: из открытых источников

Украинский журналист опубликовал фото автомобиля, на котором погиб Кирилл Стремоусов. По словам Цаплиенко, после аварии автомобиль несколько дней не убирали с Мелитопольской трассы. Таким образом можно заметить фото, сделанные днем, а не в темное время суток, когда погиб коллаборант.

Андрей Цаплиенко пишет, что машина выглядит так, будто ее расстреляли из стрелкового оружия, а также добавляет информацию о характерных повреждениях.

"Повреждения на бронированном стекле и на дверях напоминают следы от пуль", — утверждает украинский военный корреспондент.

Такие признаки могут свидетельствовать о том, что Кирилла Стремоусова вероятно убило российское руководство.

Посмотреть фото поврежденного автомобиля гауляйтера Херсонской области на котором заметны характерные признаки от пуль можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" публиковал фото и видео с места аварии Кирилла Стремоусова. На фото и видеоматериалах видно, что бронированный внедорожник пророссийского деятеля сильно поврежден, а обломки разлетелись на несколько десятков метров вдоль Мелитопольской трассы.

Также "Комментарии" писали о том, что украинская служба безопасности смогла идентифицировать несколько десятков коллаборантов в Луганской области.

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