Машину коллаборанта Стремоусова, вероятно, расстреляли. Это заметно на фото с ДТП

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Slava Kot
9 ноября погиб пророссийский гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов. Такая информация подтвердилась через некоторое время официальными лицами России и Украины. По предварительной информации, коллаборант погиб в результате ДТП, но фото намекают на новый вариант смерти Стремоусова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Гауляйтер Кирилл Стремоусов. Фото: из открытых источников
Украинский журналист опубликовал фото автомобиля, на котором погиб Кирилл Стремоусов. По словам Цаплиенко, после аварии автомобиль несколько дней не убирали с Мелитопольской трассы. Таким образом можно заметить фото, сделанные днем, а не в темное время суток, когда погиб коллаборант.
Андрей Цаплиенко пишет, что машина выглядит так, будто ее расстреляли из стрелкового оружия, а также добавляет информацию о характерных повреждениях.
Такие признаки могут свидетельствовать о том, что Кирилла Стремоусова вероятно убило российское руководство.
Посмотреть фото поврежденного автомобиля гауляйтера Херсонской области на котором заметны характерные признаки от пуль можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" публиковал фото и видео с места аварии Кирилла Стремоусова. На фото и видеоматериалах видно, что бронированный внедорожник пророссийского деятеля сильно поврежден, а обломки разлетелись на несколько десятков метров вдоль Мелитопольской трассы.
Также "Комментарии" писали о том, что украинская служба безопасности смогла идентифицировать несколько десятков коллаборантов в Луганской области.
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