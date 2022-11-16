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Машину коллаборанта Стремоусова, вероятно, расстреляли. Это заметно на фото с ДТП

Есть вероятность, что гауляйтера Херсона Стремоусова убили на Мелитопольской дороге

16 ноября 2022, 17:10
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Автор:

Slava Kot

9 ноября погиб пророссийский гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов. Такая информация подтвердилась через некоторое время официальными лицами России и Украины. По предварительной информации, коллаборант погиб в результате ДТП, но фото намекают на новый вариант смерти Стремоусова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Машину коллаборанта Стремоусова, вероятно, расстреляли. Это заметно на фото с ДТП

Гауляйтер Кирилл Стремоусов. Фото: из открытых источников

Украинский журналист опубликовал фото автомобиля, на котором погиб Кирилл Стремоусов. По словам Цаплиенко, после аварии автомобиль несколько дней не убирали с Мелитопольской трассы. Таким образом можно заметить фото, сделанные днем, а не в темное время суток, когда погиб коллаборант.

Андрей Цаплиенко пишет, что машина выглядит так, будто ее расстреляли из стрелкового оружия, а также добавляет информацию о характерных повреждениях.

"Повреждения на бронированном стекле и на дверях напоминают следы от пуль", — утверждает украинский военный корреспондент.

Такие признаки могут свидетельствовать о том, что Кирилла Стремоусова вероятно убило российское руководство.

Посмотреть фото поврежденного автомобиля гауляйтера Херсонской области на котором заметны характерные признаки от пуль можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" публиковал фото и видео с места аварии Кирилла Стремоусова. На фото и видеоматериалах видно, что бронированный внедорожник пророссийского деятеля сильно поврежден, а обломки разлетелись на несколько десятков метров вдоль Мелитопольской трассы.

Также "Комментарии" писали о том, что украинская служба безопасности смогла идентифицировать несколько десятков коллаборантов в Луганской области.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/20699?single
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