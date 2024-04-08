Манипуляции противника действуют. Командующий Сухопутными войсками развенчал фейки окупантов о мобилизации

Как сообщил Александр Павлюк, на фронте очень остро не хватает людей. По его словам, если Украина получит оружие и технику от западных партнеров, не понятно, кто должен ее использовать.

Александр Павлюк

При этом генерал подчеркнул, что враждебная пропаганда сработала в Украине и даже заставила многих поверить в то, что защита Украины – это не конституционная обязанность каждого, а нарушение прав и несправедливость.

Генерал подчеркнул, что всем нужно понять одну простую очевидную вещь – страна-агрессор Россия хочет забрать у Украины право на существование. При этом он подчеркнул, что захватчики понимают исключительно язык силы, потому эту силу им нужно показать. Если это не сделать, то в Украине не будет никаких прав, свобод или мирного существования.

В этом контексте он подчеркнул, что работниками ТЦК являются бывшие военные, которыми до этого все восхищались, а теперь устраивают им травлю и обливание грязью. Такие действия, по словам Павлюка, просто недопустимы.

При этом генерал признал, что система ТЦК не идеальна, поэтому над ее совершенствованием работают. По его словам, все случаи превышения обязанностей расследуются, однако, добавил Павлюк, никто не разрешит нарушать права военных.

"Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства"

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При этом Павлюк рассказал, что получение повестки не является константой того, что уже завтра военнообязанный отправится на фронт. Если кто-то рассказывает что-то другое, то откровенно лжет.

Генерал подчеркнул, что четко определена законом процедура. По его словам, сначала нужно пройти военно-врачебную комиссию, а также дополнительные медицинские обследования, если на то есть основания. Все, кого сочли годными к службе, говорит генерал, без исключения – отправляются в учебные центры. По его словам, базовая общевоенная подготовка продолжается в течение месяца, и это отвечает стандартам НАТО.

В течение этого времени, подчеркнул Павлюк, опытные инструкторы предоставят все необходимые знания и навыки. Военнообязанных научат тактике ведения боевых действий, обращению с оружием, а также домедицинской помощи.

При этом Павлюк подчеркнул, что Вооруженным силам нужны разные специалисты, в том числе, например, бухгалтеры, инженеры или повара. Также генерал добавил, что для командования ВСУ жизнь военнослужащего является самым высоким приоритетом.

"Наш подход таков: сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях"

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По его словам, правда в том, что чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды Вооруженных сил, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы.

"Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину".

, – подытожил генерал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из составляющих успеха ВСУ в отражении наступления оккупантов является мобилизация.