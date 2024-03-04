Малюська о том, можно ли отправлять коррупционеров на фронт: Надо

Как считает Малюска, кардинально неправильно то, что из-за судимости люди в Украине избегают мобилизации. При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах, которые никогда не были в тюрьме, а просто имеют приговор суда. Как считает Малюська, этот недостаток законодательства нужно исправлять.

Денис Малюська

При этом министр юстиции считает, что не будет никакой опасности в том, что осужденные уйдут на фронт. По его словам, эти люди спокойно ходят по улицам, общаются, поэтому могут пойти на фронт защищать свое государство.

Вместе с тем Малюська считает, что можно мобилизовать, например, людей, приговоренных за совершенное ДТП. При этом, говорит министр, в этом вопросе все очень условно. Кто-то проскочил на желтый свет и отделался только штрафом. А кому "не повезло" и он стал участником ДТП и получил приговор суда. Такие люди, считает Малюська могут быть мобилизованы.

Кроме того, он считает, что можно отправить на фронт и коррупционеров. При этом, по его словам, не нужно прикрываться тем, что они, якобы, не являются патриотами, и поэтому не будут эффективно бороться против захватчика. Малюська считает этих людей патриотами, просто жадными. Также министр добавил, что на самом деле украинцы часто и сами становятся коррупционерами, когда, например, "благодарят" врача за помощь или учителя.

"Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо",

– подчеркнул министр юстиции.

Вместе с тем, министр добавил, что мобилизация – не наказание. По его словам, речь идет об исполнении долга перед своим государством.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, кого министерство юстиции хочет отправить на фронт.