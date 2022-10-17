Маляр сделала важное заявление о фотосъемке дронов-камикадзе: подробности

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде бы ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны думать немного вперед", — выступила Маляр.

Как пояснила Маляр, противник, просматривая опубликованные фото сбитых дронов, где виден номер беспилотника, может узнать долетели аппараты до места назначения или нет. Кроме того, пропагандистские СМИ могут использовать эти снимки для распространения новых фейков и лжи.

Поэтому нужно соблюдать важное правило – не делать на фотографиях привязки к местности, чтобы не было понятно, где именно был снят сбитый аппарат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал, почему Россия и Иран решили объединиться. После очередной массированной атаки иранскими дронами-камикадзе столицы Украины должно стать очевидным всему миру, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. И весь цивилизованный мир должен совместно противостоять этому. Резников также выложил у себя в Twitter фото, снятое 17 октября после бомбежки БПЛА жилого дома. По мнению министра, боевые дроны – не последний инструмент в арсенале беспощадного противника.