Маляр рассказала, почему данные о погибших украинских военных засекречены

Маляр призвала общественные организации, обнародующие и анализирующие такие данные воздержаться от этих действий, потому что это вредит обороне. Тем не менее, каждый павший защитник или защитница чествуются, их тела Украина возвращает в соответствии с международным гуманитарным правом и передает родным для захоронений с почестями. Семьи погибших получают выплаты от государства.

Как писал портал "Комментарии",

в МВД озвучили, сколько гражданских объектов было атаковано россией с февраля. Россия обстреляла более 17 тысяч гражданских объектов, что свидетельствует о целенаправленном геноциде украинского народа.

95% военных преступлений кафиров расследуют следователи Нацполиции, всего начато почти 22 тысячи уголовных производств по фактам нарушения правил ведения войны.