Маляр рассказала, почему данные о погибших украинских военных засекречены

Данные о количестве погибших украинских защитников засекречены, чтобы вражеские спецслужбы не использовали это для своих целей. Поэтому во время военного положения информация не будет разглашаться. Об этом на брифинге рассказала Анна Маляр, заместитель министра обороны.
"Мы не можем объявлять цифры, но этот процесс идет. Он непрост. Люди пережили горе. В семьях есть разные обстоятельства. Мы пытаемся подойти, с одной стороны — безупречно с точки зрения формальных процедур, и в то же время по-человечески. Итак, почему пока что официально не называется общее количество погибших?Это обусловлено военной необходимостью во время военного положения. Это информация, которую не должен знать враг, ведь по этим данным военные специалисты могут сделать немало выводов и использовать эту информацию для анализа и планирования. эта информация закрыта и не подлежит обнародованию", — подчеркнула чиновница.
Маляр призвала общественные организации, обнародующие и анализирующие такие данные воздержаться от этих действий, потому что это вредит обороне. Тем не менее, каждый павший защитник или защитница чествуются, их тела Украина возвращает в соответствии с международным гуманитарным правом и передает родным для захоронений с почестями. Семьи погибших получают выплаты от государства.
Как писал портал "Комментарии",в МВД озвучили, сколько гражданских объектов было атаковано россией с февраля. Россия обстреляла более 17 тысяч гражданских объектов, что свидетельствует о целенаправленном геноциде украинского народа. 95% военных преступлений кафиров расследуют следователи Нацполиции, всего начато почти 22 тысячи уголовных производств по фактам нарушения правил ведения войны.