Маляр о ситуации в Бахмуте: "Очень жесткие бои"

На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляет заместитель министра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр

"Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери, – говорит Анна Маляр. – В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют лишь фундамент, который невозможно оборонять. Вместе с тем, наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет". В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отбивают все атаки врага на этом направлении".

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Фактически ее слова подтверждает главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, утверждающий следующее:

"Бахмут еще не взят, — заявил россиянам Пригожин. — Есть квартал, который называется "Самолет". Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе Бахмута. Там сейчас идут тяжелейшие бои. Тяжелейшие. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят... В Бахмуте ведется практически встречный бой. Мы двигаемся с востока на запад, противник подтягивает любое количество резервов — людей, вооружения, бронетехники — чтобы противостоять. Поэтому продвижение очень сложное".

По словам Анны Маляр, оборона Бахмута и его пригородов выполняет следующие военные задачи: уничтожение врага, снижение наступательного вражеского потенциала, получение времени для других запланированных действий.

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