Маляр назвала два города, где русская армия пошла на штурм

Заместитель министра обороны Ганна Маляр рассказала о ситуации в Донецкой области. По ее словам, российские силы начали штурм двух населенных пунктов в этом направлении.



Заместитель министра обороны Ганна Маляр. Фото из открытых источников

В эфире национального телемарафона Ганна Маляр известила об обострении ситуации на Востоке Украины.

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"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы", – сказала Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что российские силы уже больше года пытаются взять под контроль эти два населенных пункта, однако до сих пор не смогли это сделать. Маляр добавляет, что из-за постоянных обстрелов Авдеевки и Марьинки города оказались "фактически стерты с лица земли".

Однако теперь ситуация изменилась, ведь, кроме постоянных обстрелов, армия РФ начала проводить штурм позиций украинских сил в попытке захватить города. Кроме того Маляр рассказала, что россияне не отказались от идеи выйти на Купянск, поэтому сейчас собирают дополнительные силы для наступления в этом регионе.

Несмотря на это, заместитель министра подтвердила, что у ВСУ есть положительные новости на южном фронте, где украинские военные постоянно продвигаются и освобождают территории от россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины ответили, какие расходы бюджета заложены на содержание одного российского военнопленного.

Также "Комментарии" писали, что Сергея Шойгу спросили, победит ли Россия. Неожиданную реакцию министра обороны РФ стали удалять российские ресурсы.