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Макрон призвал Путина закончить войну против Украины и начать переговоры

Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал закончить войну против Украины

сегодня, 21:33
Автор:

Лиля Воробьева
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Эммануэль Макрон снова позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Президент Франции во время разговора с главой Кремля призвал его закончить войну и начать мирные переговоры. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс- службу  Елисейского дворца.

Макрон призвал Путина закончить войну против Украины и начать переговоры

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Кроме того, Макрон осудил продолжение войны Путиным и призвал его к восстановлению территориальной целостности украинского государства.

Он напомнил, что санкции ЕС не распространяются на сельскохозяйственные товары, продукцию, необходимые для ведения хозяйства. Он подчеркнул, что международные партнеры и Россия несут ответственность за то, чтобы другие страны, подвергающиеся наибольшему риску, получали продовольствие вовремя.

Также стало известно, что Эммануэль Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Макрон и Зеленский пообщались по телефону. Президенты, в частности, побеседовали о тревожной ситуации вокруг Запорожской АЭС. Также Макрон поинтересовался у президента Украины о развитии ситуации на фронте и потребностях Украины, которые могла бы помочь удовлетворить Франция.

Также "Комментарии" писали о том, что появилось видео разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с утра 24 февраля. 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины, Владимир Зеленский позвонил по телефону президенту Франции Эмануэлю Макрону. На видеозаписи можно заметить сосредоточенный вид французского президента, когда Владимир Зеленский говорит ему, что Россия напала на территорию Украины. Французский лидер уточнил, означает ли это, что РФ направила специальный отряд в Киев.



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Источник: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/09/11/entretien-telephonique-avec-m-vladimir-poutine-president-de-la-federation-de-russie-2
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