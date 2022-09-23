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Макрон озвучил новую версию, почему Путин начал войну в Украине: COVID-изоляции дала о себе знать

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может найти разумное объяснение действиям Путина в Украине

сегодня, 11:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Решение президента России Владимира Путина начать войну против Украины может быть связано с влиянием COVID-изоляции. Период пандемии не прошел бесследно и в итоге диктатор решился на новое безумие. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на CNN.                                                                                                                                

Макрон озвучил новую версию, почему Путин начал войну в Украине: COVID-изоляции дала о себе знать

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", — ответил Макрон на вопрос журналиста о мотивах Путина.

В то же время президент Франции назвал решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "пойти по пути к миру".

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Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей стартуют псевдореферендумы о присоединении к рф. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что подобным шагом россия окончательно закрывает себе путь к мирным переговорам. Почему Кремль решился пойти на это именно сейчас? К чему может привести такой шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Эммануэль Макрон назвал единственный вариант, как закончится война в Украине. Президент Франции до сих пор верит, что еще возможно договориться с Путиным. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2022/09/22/politics/emmanuel-macron-democracy-threats/index.html
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