Макрон озвучил новую версию, почему Путин начал войну в Украине: COVID-изоляции дала о себе знать

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Кравцев Сергей
Решение президента России Владимира Путина начать войну против Украины может быть связано с влиянием COVID-изоляции. Период пандемии не прошел бесследно и в итоге диктатор решился на новое безумие. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на CNN.
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
В то же время президент Франции назвал решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "пойти по пути к миру".
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Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей стартуют псевдореферендумы о присоединении к рф. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что подобным шагом россия окончательно закрывает себе путь к мирным переговорам. Почему Кремль решился пойти на это именно сейчас? К чему может привести такой шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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