Макрон озвучил новую версию, почему Путин начал войну в Украине: COVID-изоляции дала о себе знать

Решение президента России Владимира Путина начать войну против Украины может быть связано с влиянием COVID-изоляции. Период пандемии не прошел бесследно и в итоге диктатор решился на новое безумие. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на CNN.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", — ответил Макрон на вопрос журналиста о мотивах Путина.

В то же время президент Франции назвал решение о мобилизации в РФ ошибкой и упущенной возможностью "пойти по пути к миру".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина обиделись и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в Крыму

Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей стартуют псевдореферендумы о присоединении к рф. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что подобным шагом россия окончательно закрывает себе путь к мирным переговорам. Почему Кремль решился пойти на это именно сейчас? К чему может привести такой шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Эммануэль Макрон назвал единственный вариант, как закончится война в Украине. Президент Франции до сих пор верит, что еще возможно договориться с Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!