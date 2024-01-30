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Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине

ЕС должен компенсировать уменьшение помощи США для Украины, заявил Макрон.

30 января 2024, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен быть готов помогать Украине больше, если США снизит поддержку Украины, или вообще откажется от нее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

Во время визита в Швецию Эммануэль Макрон встретился с местным премьером Ульфом Кристерссоном. На совместном брифинге президент Франции рассказал, как должен действовать ЕС в будущем, если США снизит помощь Украине.

"Мы должны так спланировать свои действия, чтобы если бы США сделали суверенный выбор и приостановили помощь или уменьшили ее, то это не повлияло бы на ситуацию на месте", – сказал Эммануэль Макрон.

По словам французского президента, европейские страны должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".

Напомним, что Пентагон заявил об исчерпании средств на новую помощь, однако оружие по оплаченным предварительным контрактам доставляется. Задержка возникла из-за дискуссий между республиканцами и демократами о новом пакете помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Демократы требуют быстрого принятия решения, в то время как республиканцы хотят усиления защиты границ США от мигрантов.

Украина в этом пакете должна получить более 60 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Трамп сделает с Европой, если победит на выборах в США.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп объяснил, поддерживает ли пакет помощи США для Украины



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/agriculteurs-mercosur-guerre-en-ukraine-les-declarations-d-emmanuel-macron-en-visite-d-etat-en-suede-20240130
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