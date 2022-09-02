Макрон и Шольц хотят диалога с Путиным: есть ли шанс на переговоры и прекращение войны

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что выступает за то, чтобы продолжить диалог с президентом рф владимиром путиным. В аналогичном ключе высказался немецкий канцлер Олаф Шольц. Как оцениваете данные заявления? Есть ли шанс на диалог? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Макрон, Шольц и Путин. Фото: из открытых источников

Для диалога с россией Украине важно обеспечить максимальную ликвидацию живой силы российской армии и сепаратистских вооруженных формирований

Кандидат политических наук, полэксперт Дмитрий Гаврилюк обращает внимание, что Макрон уже не играет в дешевом спектакле под названием "Сохранить лицо путина" любой ценой. Как, впрочем, и Шольц.

"И Макрон, и Шольц теперь публично демонстрируют то, что и их предшественники – исполняют роль двуликих янусов, которые, условно говоря, до обеда глубоко обеспокоены военными преступлениями россии в Украине, а после ищут экономического и финансового компромисса по принципу "only business" (просто бизнес) с той самой антицивилизацией, которая юридически именуется "российская федерация". Украине в таких условиях остается постоянно напоминать дипломатам и политикам из Франции и ФРГ о принципе "ничего об Украине без Украины", – подчеркивает эксперт. – Макрон и Шольц, конечно, молодцы, что определенное вооружение всё же выжали из своих военных складов на нужды ВСУ для утилизации российской армии в наших южных, восточных и северо-восточных регионах. В то же время, политические элиты ЕС ошибаются, если считают, что Украина до конца своих дней будет кланяться за эту помощь, позволяя торговать гигантам западной демократии нашим суверенитетом ради экономических дивидендов для европейских корпораций, старых политических связей с россией и так далее".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, для диалога с россией Украине важно обеспечить максимальную ликвидацию живой силы российской армии и сепаратистских вооруженных формирований, осуждение и заключение всех коллаборантов и ключевых представителей политикума сепаратистского политического олимпа (которых рф либо бросит, либо не успеет ликвидировать). Следует также максимально долго удержать ЕС от снятия с россии санкций.

"Не важно, какова будет формулировка гипотетического диалога россии и Украины. Очевидно, это не будет капитуляции ни одной стороны. Возможно – прекращение спецоперации или антитеррористической операции взамен на политико-конституционные изменения с определенной амнистией для участников войны, – размышляет эксперт. – Украине необходимо уже сейчас серьезно выделить и углублять всеобъемлющее сотрудничество со своими основными европейскими союзниками, вроде Великобритании, Польши, стран Балтии. Также нам стоит полноценно перевооружиться, усилить военное обучение своих граждан, потому что очередная российско-украинская война в долгосрочной перспективе является большей реальностью, чем системная и динамичная военная помощь Украине со стороны того же Шольца, пока он является канцлером ФРГ".

В обозримом будущем вряд ли какие-то переговоры возможны

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, похоже, что и Макрон, и Шольц до сих пор живут в парадигме исключительно дипломатического решения войны.

"Сейчас они стали высказываться более мягко, чем в начале широкомасштабной российской агрессии. Уже не так часто пытаются "сохранить лицо путину". Но тенденция понятна – они от этой линии и не отходили", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что президент Украины уже не раз четко выразился по поводу условий, при которых переговоры между Киевом и Москвой станут возможны.

"По словам Владимира Зеленского, диалог возможен при отходе на позиции как минимум по состоянию на 23 февраля 2022 года. А также при условии не пересечения "красных линий", среди которых – не проведения судилища над защитниками Мариуполя и псевдореферендумов. Как видим, путину эти условия не подходят. Он пытался через разных посредников (и экс-канцлера Германии Шрёдера, и президента Турции Эрдогана) передать какие-то свои "хотелки". Которые, как мы понимаем, не устраивают Украину", – поясняет Борис Тизенгаузен.

В итоге, продолжает он, путин оказался в сложной ситуации. Линия фронта не просто не продвигается в нужном рф направлении. Напротив – украинские войска отбивают населенные пункты на юге. И всё же Кремль и его пропаганда продолжают внушать россиянам, что "спецоперация идет по плану".

Борис Тизенгаузен резюмирует:

"Учитывая всё вышесказанное, в обозримом будущем вряд ли какие-то переговоры возможны. Россияне не собираются добровольно уходить с нашей территории. Значит, мы им в этом поможем силой оружия".

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