Магическая сила контрнаступления не поможет. Войны на истощение так не выиграют

Как считает Павел Верновский, войны не выигрываются на поле боя, они выигрываются в тылу, особенно это утверждение касается длительных войн.

Война в Украине

Сейчас, по его словам, идет война на истощение, а значит, идет война двух экономик.

"И в таких войнах выигрывает та, которая сумеет наладить для своей армии поставки необходимого оружия. А потом благодаря этому оружию можно нанести врагу потери больше, чем способность врага их восстанавливать! Причем противник будет делать то же и поэтому его нужно превзойти в этих усилиях, то есть быть эффективнее!"

, – отметил Верновский.

При этом он подчеркнул, что преимущество необходимо в количестве и качестве оружия, а не людях. Ибо только экономически отсталые страны пытаются добиться преимущества в размере армии. Развитые страны достигают преимущества в технологиях.

Как отметил эксперт, Украине в этом отношении сейчас очень помогают союзники. Однако, по его словам, этой помощи недостаточно, чтобы переломить ход войны. Конечно, добавляет Вернивский, несколько сотен танков могут позволить прорвать оборону противника в какой-то точке, но наивно ждать, что они позволят освободить все территории.

"А вообще интересовался ли кто-нибудь как сейчас проводят операции НАТО? Они не воюют так, как мы сейчас! У них нет исключительно сухопутных операций! Они сначала ракетными и авиаударами выбивают все ПВО, затем склады, места сосредоточения сил противника. Прореживают оборону, а затем сухопутные войска зачищают территорию! Только для того, чтобы это сделать, нужно не десятки, а тысячи самолетов и ракет, как это было во время операция Буря в пустыне!"

– отметил эксперт.

По его словам, вся эта стратегия осуществляется только потому, что благодаря собственной мощной экономике развитые страны могут обеспечить собственные войска достаточными средствами.

"Вот только к сожалению союзники не обеспечили и не обеспечат этим преимуществом нас в этой войне с Россией"

, – добавил Вернивский.

Он подчеркнул, что в первую очередь следует понимать эти реалии. И как минимум признать, что наше будущее зависит от наших усилий тоже, а этих усилий мы прикладываем самый минимум.

"Если мы действительно хотим победить в этой войне, то нужно надеяться не на магическую силу контрнаступления. В лучшем случае, оно поможет выиграть битву, но не войну. После контрнаступления враг не перестанет обстреливать нас ракетами. После контрнаступления армия врага не закончится. И военная промышленность не остановится. Война продолжится, но на новых рубежах"

, – говорит Вернивский.

По его словам, для победы над таким врагом, как Россия, нужно мобилизовать все наши имеющиеся экономические ресурсы, не только ребят на фронт, как это происходит сейчас, а нужна работа в тылу.

"И не так, что я "доначу" на ВСУ. Донатами таких врагов одолеть невозможно. Нужна военная экономика! Только так у нас будет шанс на настоящую победу! И чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас. А мы уже про*бали год! Это как заболевание раком. Чем раньше мы его обнаружим и начнем лечить, тем больше шансов на выздоровление"

, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия готовит очередное большое наступление на Украину.