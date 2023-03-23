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МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС: какие альтернативы

Рафаэль Гросси сообщил, что создание зоны без военных вокруг Запорожской атомной станции является сложной идеей, которая может легитимировать оккупацию россиян.

сегодня, 13:26
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Автор:

Slava Kot

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время организация по ядерной безопасности не планирует создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной станции, ведь эту идею сложно реализовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС: какие альтернативы

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников


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После захвата российскими войсками ЗАЭС организация по ядерной безопасности планировала создать зону в 1,5 км, которая будет лишена военных. Однако руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает такой сценарий невозможным.

"Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные трудности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Очень тяжело будет осуществлять процесс верификации. Поэтому мы больше не рассматриваем это". – сказал Гросси.

Кроме того, руководитель МАГАТЭ сказал, что зона демилитаризации могла быть использована как легитимизация пребывания российских сил на территории Украины. МАГАТЭ сейчас ищет альтернативные решения вместо демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Основным альтернативным вариантом Гросси называет создание безопасности на самой атомной станции и возможность сделать так, чтобы не было атак по ЗАЭС и не использовалось для ведения военных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка указала, на сколько времени хватит у России ресурсов для ведения войны.

Также "Комментарии" писали о том, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали четыре страны и с которыми РФ не будет говорить о мирных переговорах. Официальные лица России считают, что эти страны не являются нейтральными сторонами, ведь снабжают оружие Украину.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/
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