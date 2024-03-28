Любовный скандал: в Ровно проверяют начальника ТЦК после видео с поцелуями с разными женщинами

В любовный скандал попал начальник Ровенского ТЦК подполковник Александр Ярмошевич. В соцсети опубликовали видео, где он на рабочем месте целуется со своими подчиненными женщинами.

Александр Ярмошевич (фото из открытых источников)

На скандальные кадры уже отреагировали в Сухопутных войсках ВС Украины. В ведомстве начали служебную проверку, а еще пообещали разобраться в неуставных отношениях и в установлении секретного оборудования.

"По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении. Также инициировано обращение к соответствующим правоохранительным органам о содействии в расследовании и объективном, всестороннем. всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, что сначала Ярмошевич целуется и обнимается сначала с блондинкой в военной форме, которая уходит из его кабинета с документами. После чего в кабинет военкома заходит рыжеволосая женщина также в военной форме. Предварительный сценарий повторяется.

Когда и при каких обстоятельствах было снято видео, неизвестно. Но, вероятно, кто-то установил в кабинете Александра Ярмошевича скрытую камеру и следил за ним. В Сухопутных войсках



Также стало известно, что у главы Ровенского ТЦК есть жена Валентина и сын.



Сам начальник Ровенского ТЦК уже отреагировал на скандал со своим участием. Он поблагодарил в соцсети за "особое внимание" и заявил, что его позиция будет "неизменной и правильной". А после этого он опубликовал несколько картинок с цитатами о врагах и испытаниях.





Известно, что Александр

Ярмошевич возглавляет Ровенский ТЦК с 2021 года. До этого он участвовал в АТО.





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