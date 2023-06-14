Лукашенко заговорил о «красных линиях»: что это значит

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Белоокая Ира
"Красные линии" для меня – это полномасштабная агрессия", — так провозглашенный президент Беларуси высказался в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой , пишут "Комментарии".
Лукашенко. Фото из открытых источников
В то же время, вход диверсионных разведывательных групп на территорию республики Беларусь, Лукашенко не считает "красными линиями". Он даже готов стерпеть их. В противном же случае, если те "перейдут границу", это означает "агрессию", заметил он, отвечая на вопросы пропагандистки.
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Также, "картофельный король" добавил, что приход вражеских диверсионных разведывательных групп на территорию Беларуси не будет считаться агрессией.
Читайте на сайте "Комментарии", — Лукашенко заявил, что лично требовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси . Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что именно он настоял, чтобы российское тактическое ядерное оружие разместили на территории республики Беларусь. На вопрос, зачем в Беларуси ядерное оружие, как его будут хранить и использовать, белорусский лидер ответил: "Для чего это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".
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