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Лукашенко заговорил о «красных линиях»: что это значит

Деятельность ВРГ на территории Беларуси не будет считаться «красными линиями»

сегодня, 13:20
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Автор:

Белоокая Ира

"Красные линии" для меня – это полномасштабная агрессия", — так провозглашенный президент Беларуси высказался в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой , пишут "Комментарии".

Лукашенко заговорил о «красных линиях»: что это значит

Лукашенко. Фото из открытых источников

В то же время, вход диверсионных разведывательных групп на территорию республики Беларусь, Лукашенко не считает "красными линиями". Он даже готов стерпеть их. В противном же случае, если те "перейдут границу", это означает "агрессию", заметил он, отвечая на вопросы пропагандистки.


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"Никогда не стоит, когда речь заходит о "красных линиях", их рисовать. Потому что жизни подвластно меняться и линии двигаются то назад, то вперед. Они есть всегда и у нас, и у них. У россиян и украинцев. Но политически лучше не говорить, какие они: в жизни все меняется", — подчеркнул Лукашенко.

"Для меня "красные линии" – это полномасштабная агрессия. Это касается любой стороны сейчас, кроме Российской Федерации… А вот Прибалтика, Польша и Украина… – подчеркнул белорусский лидер.

Также, "картофельный король" добавил, что приход вражеских диверсионных разведывательных групп на территорию Беларуси не будет считаться агрессией.

"А вот если они войсками перейдут границу, не этими отрядами и начнут войну – это будет агрессия", – резюмировал Лукашенко.

Читайте на сайте "Комментарии", — Лукашенко заявил, что лично требовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси . Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что именно он настоял, чтобы российское тактическое ядерное оружие разместили на территории республики Беларусь. На вопрос, зачем в Беларуси ядерное оружие, как его будут хранить и использовать, белорусский лидер ответил: "Для чего это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".



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