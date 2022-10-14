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Лукашенко распорядился начать "контртеррористическую операцию"

Власти Беларуси сообщили, решение было принято из-за поступивших данных о планах некоторых государств

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Беларусь вводит режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью "Известиям".

Лукашенко распорядился начать "контртеррористическую операцию"

В Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Фото: Getty Images

Белорусский дипломат заявил, что белорусские власти вместе с белорусскими военными вынуждены пойти на такие меры, поскольку считают, что есть целый ряд государств, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы захватить целые участки территории, которая принадлежит Беларуси.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", — заявил Владимир Макей.

Стоит отметить, что ранее ряд белорусских СМИ сообщил, что режим Лукашенко решил увеличить количество белорусской армии за счет скрытой мобилизации. Такую практику ранее использовал Кремль, но она не сработала и была объявлена публично частичная мобилизация.    

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Источник: https://iz.ru/1410015/2022-10-14/v-belorussii-vveli-rezhim-kontrterroristicheskoi-operatcii
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