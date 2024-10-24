Лукашенко отреагировал на военных КНДР на войне в Украине

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на информацию о привлечении военных из Северной Кореи в помощь России для ведения войны в Украине. По его словам, такая ситуация привела бы к эскалации, поэтому Путин, якобы, не пойдет на такой шаг.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
На саммите БРИКС Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о военных КНДР на войне в Украине и встал на защиту российского диктатора Владимира Путина.
Руководитель Беларуси считает, что в случае привлечения северокорейских военных к войне в Украине, это даст возможность странам НАТО отправить свои войска в зону конфликта, поэтому Путин оценивает такие риски.
Также Лукашенко рассказал, что Путин никогда не просил, чтобы Белоруссия присоединилась к войне в Украине своими войсками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко обвинил Зеленского в том, что он мешает Западу закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о первой реакции КНДР на своих военных на войне в Украине. Кроме того, также спросили Китай о присутствии северокорейских военных в РФ для войны против Украины.
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