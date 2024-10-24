Лукашенко отреагировал на военных КНДР на войне в Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на информацию о привлечении военных из Северной Кореи в помощь России для ведения войны в Украине. По его словам, такая ситуация привела бы к эскалации, поэтому Путин, якобы, не пойдет на такой шаг.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

На саммите БРИКС Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о военных КНДР на войне в Украине и встал на защиту российского диктатора Владимира Путина.

"Ерунда! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине, особенно, как говорят военные, "на передке", на линии столкновения", – сказал Лукашенко.

Руководитель Беларуси считает, что в случае привлечения северокорейских военных к войне в Украине, это даст возможность странам НАТО отправить свои войска в зону конфликта, поэтому Путин оценивает такие риски.

"Англосаксы, сразу бы заявили о том, что в конфликт ввязалась союзная страна, следовательно, НАТО имеет право помочь Украине. Следовательно, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен ли такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает – надо ему это или нет", — подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, что Путин никогда не просил, чтобы Белоруссия присоединилась к войне в Украине своими войсками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко обвинил Зеленского в том, что он мешает Западу закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о первой реакции КНДР на своих военных на войне в Украине. Кроме того, также спросили Китай о присутствии северокорейских военных в РФ для войны против Украины.