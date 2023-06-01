logo

BTC/USD

26880.28

ETH/USD

1860.58

LTC/USD

92.23

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко ошеломил новым заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко ошеломил новым заявлением

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко признал, что Путин опозорился «спецоперацией»

сегодня, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

И добавил, что войну в Украине нужно было начинать раньше, "когда украинское войско не было готово к тому".

Лукашенко ошеломил новым заявлением

Лукашенко. Фото из открытых источников

Об этом он заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Главком".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам "картофельного короля", он сожалеет, что "русский палач" "испытывает неудачи на фронте". В то же время, "верный друг Путина" поддерживает и то мнение кремлевского президента, что война с Украиной стартовала "задолго до 2014 года". Вместе с тем, он добавил, что если бы полномасштабное вторжение не началось 24 февраля 2022 года, то это произошло бы "в другой день", однако с худшими условиями для России и Беларуси.

Все шло к этому. Единственное, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создали боеспособные вооруженные силы", – отметил Лукашенко.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Почему притих Лукашенко и на что надеется белорусский лидер, теперь Кремлевский диктатор не оставляет попыток привлечь к открытой войне с Украиной – Беларусь. Тем не менее, Лукашенко стал менее активным в исполнении прихотей Путина.

Напомним, "Комментарии" писали, — Какую роль ПИК отвели в Бахмуте — почему РФ ведет войну не только против Украины . Сейчас Россия будет делать все, чтобы удержать ранее захваченные территории, на продвижение вперед у нее нет сил и ресурсов.

Читайте на сайте "Комментарии", — Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие, но с условием Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Лукашенко заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/world/world-politics/lukashenko-viznav-shcho-putin-osoromivsja-iz-vijnoju-931404.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!