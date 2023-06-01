Лукашенко ошеломил новым заявлением

И добавил, что войну в Украине нужно было начинать раньше, "когда украинское войско не было готово к тому".



Лукашенко. Фото из открытых источников

Об этом он заявил на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, сообщают "Комментарии", ссылаясь на "Главком".

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По словам "картофельного короля", он сожалеет, что "русский палач" "испытывает неудачи на фронте". В то же время, "верный друг Путина" поддерживает и то мнение кремлевского президента, что война с Украиной стартовала "задолго до 2014 года". Вместе с тем, он добавил, что если бы полномасштабное вторжение не началось 24 февраля 2022 года, то это произошло бы "в другой день", однако с худшими условиями для России и Беларуси.

Все шло к этому. Единственное, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создали боеспособные вооруженные силы", – отметил Лукашенко.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Почему притих Лукашенко и на что надеется белорусский лидер, теперь Кремлевский диктатор не оставляет попыток привлечь к открытой войне с Украиной – Беларусь. Тем не менее, Лукашенко стал менее активным в исполнении прихотей Путина.

Напомним, "Комментарии" писали, — Какую роль ПИК отвели в Бахмуте — почему РФ ведет войну не только против Украины . Сейчас Россия будет делать все, чтобы удержать ранее захваченные территории, на продвижение вперед у нее нет сил и ресурсов.

Читайте на сайте "Комментарии", — Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие, но с условием Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Лукашенко заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.