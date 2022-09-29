Лукашенко может вступить в российскую войну против Украины: оппозиция рассказала о его планах

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, кажется, начал готовиться к полноценному присоединению в войну России против Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление белорусского оппозиционера Павла Латушко. Лукашенко может вступить в войну (фото из открытых источников)

"Лукашенко согласился развернуть 120 тысяч российских военных в течение ноября-февраля", — сообщил Латушко. Латушко рассказал, что источники сообщили, что Беларусь обязалась поставить 100 тысяч мобилизованных. "Запад должен поставить ультиматум, от которого он не сможет отказаться", — подчеркнул оппозиционер. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси людям начали массово раздавать повестки . В Беларуси граждане начали получать повестки к военкоматам. Да, жители Минска и Бобруйска уже получили документы на руки. В сообщении белорусского издания говорится, что в городе Бобруйске у людей требуют прийти в военкомат, чтобы получить "вручение мобилизационного распоряжения". А на местных предприятиях, подлежащих мобилизации, проверяют прописку, фактическое место жительства, номера мобильных, домашних телефонов. В то же время местные власти Могилевской области, к которым относятся Бобруйск, сообщают, что это — не мобилизация. Также "Комментарии" писали о том, что из Беларуси поступают опасные сигналы . Снова неспокойно на белорусском направлении. Неожиданный визит Лукашенко в Путин после объявления РФ о мобилизации, сообщения о том, что в РБ ведутся активные работы по приему десятков тысяч российских солдат. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории.

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