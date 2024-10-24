Как заявил так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко, на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого якобы не хочет президент Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко

"Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь", — сказал Лукашенко.

По его словам, пока партнеры Украины не могут напрямую отказывать Зеленскому. Он считает, что на Западе просто стремятся сохранить лицо, однако уже понимают, что в скором времени может произойти "крах" страны, поэтому начинают подталкивать Киев к переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия захватила пятую часть территории Украины, а усилия украинцев не принесли результата в вытеснении захватчиков. Запад, как сообщил колумнист Bloomberg Макс Гастингс, в скором времени "продаст" Украину. Кроме того, он предполагает, что партнеры могут в скором времени прекратить поддержку Украины, тогда как российская армия получает более совершенное оружие. Гастингс отмечает, что европейские страны, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся завершить войну любым способом, кроме полной капитуляции Украины. Выборы в США тоже не обещают ничего хорошего для Киева, считает эксперт. По его мнению, если на выборах победит Дональд Трамп, украинцам грозит катастрофа из-за его симпатий к диктатору Владимиру Путину. Даже при победе Камалы Гаррис вероятно, что она будет искать способы завершения войны, поскольку Вашингтон не видит варианта победы Украины, подчеркнул эксперт.



