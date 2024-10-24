Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявил так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко, на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого якобы не хочет президент Владимир Зеленский.
Александр Лукашенко
По его словам, пока партнеры Украины не могут напрямую отказывать Зеленскому. Он считает, что на Западе просто стремятся сохранить лицо, однако уже понимают, что в скором времени может произойти "крах" страны, поэтому начинают подталкивать Киев к переговорам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия захватила пятую часть территории Украины, а усилия украинцев не принесли результата в вытеснении захватчиков. Запад, как сообщил колумнист Bloomberg Макс Гастингс, в скором времени "продаст" Украину. Кроме того, он предполагает, что партнеры могут в скором времени прекратить поддержку Украины, тогда как российская армия получает более совершенное оружие. Гастингс отмечает, что европейские страны, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся завершить войну любым способом, кроме полной капитуляции Украины. Выборы в США тоже не обещают ничего хорошего для Киева, считает эксперт. По его мнению, если на выборах победит Дональд Трамп, украинцам грозит катастрофа из-за его симпатий к диктатору Владимиру Путину. Даже при победе Камалы Гаррис вероятно, что она будет искать способы завершения войны, поскольку Вашингтон не видит варианта победы Украины, подчеркнул эксперт.
Новости