logo

BTC/USD

68262.36

ETH/USD

2538.34

LTC/USD

70.96

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко кардинально изменил мнение по поводу переговоров Украины и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко кардинально изменил мнение по поводу переговоров Украины и РФ

Лукашенко утверждает, что на Западе хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры

сегодня, 17:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко, на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого якобы не хочет президент Владимир Зеленский.

Лукашенко кардинально изменил мнение по поводу переговоров Украины и РФ

Александр Лукашенко

"Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь", — сказал Лукашенко.

По его словам, пока партнеры Украины не могут напрямую отказывать Зеленскому. Он считает, что на Западе просто стремятся сохранить лицо, однако уже понимают, что в скором времени может произойти "крах" страны, поэтому начинают подталкивать Киев к переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия захватила пятую часть территории Украины, а усилия украинцев не принесли результата в вытеснении захватчиков. Запад, как сообщил колумнист Bloomberg Макс Гастингс, в скором времени "продаст" Украину. Кроме того, он предполагает, что партнеры могут в скором времени прекратить поддержку Украины, тогда как российская армия получает более совершенное оружие. Гастингс отмечает, что европейские страны, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся завершить войну любым способом, кроме полной капитуляции Украины. Выборы в США тоже не обещают ничего хорошего для Киева, считает эксперт. По его мнению, если на выборах победит Дональд Трамп, украинцам грозит катастрофа из-за его симпатий к диктатору Владимиру Путину. Даже при победе Камалы Гаррис вероятно, что она будет искать способы завершения войны, поскольку Вашингтон не видит варианта победы Украины, подчеркнул эксперт.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/24/24229795.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости