Россия захватила пятую часть территории Украины, а усилия украинцев не принесли результата в вытеснении захватчиков. Запад, как пишет колумнист Bloomberg Макс Гастингс, Запад в скором времени "продаст" Украину. Кроме того, он предполагает, что партнеры могут в скором времени прекратить поддержку Украины, тогда как российская армия получает более совершенное оружие.

Украина и США

Гастингс отмечает, что европейские страны, сталкиваясь с экономическими и энергетическими трудностями, стремятся завершить войну любым способом, кроме полной капитуляции Украины. Выборы в США тоже не обещают ничего хорошего для Киева, считает эксперт. По его мнению, если на выборах победит Дональд Трамп, украинцам грозит катастрофа из-за его симпатий к диктатору Владимиру Путину. Даже при победе Камалы Гаррис вероятно, что она будет искать способы завершения войны, поскольку Вашингтон не видит варианта победы Украины, подчеркнул эксперт.

Автор также утверждает, что 2024 год стал успешным для Путина и тяжелым для президента Владимира Зеленского, которому все сложнее убеждать западных лидеров, озабоченных собственными внутренними проблемами, продолжать поддержку Украины.

Гастингс напоминает, что эксперты еще в первый год полномасштабной войны предупреждали: хотя России может не уйти полностью завоевать Украину, она может покинуть страну в таком состоянии, в котором никто не захочет там жить или инвестировать в ее развитие. Он подчеркивает, что нет признаков того, что 7 миллионов украинцев, покинувших страну с февраля 2022 года, планируют вернуться, а экономика Украины находится в тяжелом состоянии.

Эксперт подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины было бы ее членство в НАТО, но это маловероятно. Путин вряд ли согласится на любое урегулирование или даже перемирие, предусматривающее такой шаг.

Автор критикует те аргументы, которые Запад заставил Путина заплатить высокую цену за его ограниченные успехи в Украине. По мнению Гастингса, уверенность кремлевского диктатора в слабости и разделенности Запада имеет основания. Он считает, что Запад должен немедленно увеличить поставки оружия и финансовой помощи Украине, чтобы доказать Путину, что он ошибается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у НАТО нет единства относительно членства Украины в Альянсе.



