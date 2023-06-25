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Лояльные к Пригожину подразделения угрожают ему (ВИДЕО)

Бывшие заключенные, которые в начале бунта выразили поддержку Пригожину, теперь угрожают расправиться с ним.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Российские заключенные, которых Минобороны РФ выпустила и сформировала подразделения "Шторм Z", угрожают основателю ЧВК "Вагнер" за его остановку мятежа против военного руководства России.

Лояльные к Пригожину подразделения угрожают ему (ВИДЕО)

Отряд "Шторм Z". Скриншот

Российские солдаты из подразделения "Шторм Z" спрашивают у Пригожина, куда он "слился" и почему подогнал "фуфло" всем поддерживающим его военным.


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"Весь "Шторм Z" за тебя был готов идти, и не только "Шторм Z", но и твои ребята. А ты куда-то свалил", — говорит бывший заключенный из специального российского подразделения.

Солдат критикует Пригожина и называет его "нелюдем", ведь теперь военные, поддержавшие лидера вагнеровцев, подвергаются давлению со стороны руководства российской армии.

"Женя, ты подставил нас и своих ребят. Мы тебя поддержали, а сейчас что? Нам уже обещают "хорошую жизнь", — говорит другой боец из отряда "Шторм Z" и угрожающе добавляет "поверь, хорошие люди этого просто так не оставят".

Посмотреть видео с обращением подразделения "Шторм Z" к Евгению Пригожину можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров назвал причину мятежа Пригожина. По словам чеченского лидера, это произошло из-за плохих дел с бизнесом Пригожина в Санкт-Петербурге.

Также "Комментарии" писали о том, что ждет вагнеровцев в будущем. Вероятно, наемники Пригожина будут иметь несколько вариантов, что делать в дальнейшем. Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном будущем Пригожина. Согласно одной из версий лидер вагнеровцев возглавит новую атаку России на Киев, тогда как по другой – Владимир Путин его ликвидирует. Это произойдет из-за унижения, которое испытал российский президент.



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Источник: https://twitter.com/Rezerv8/status/1672891612328869888
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