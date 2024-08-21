Ловушка закрывается: отдаст ли Путин команду спасать своих военных

На Курщине российские оккупанты могут оказаться в оперативном окружении из-за разрушенных мостов, отрезавших их от путей снабжения. Военный эксперт Ян Матвеев в интервью 24 Каналу назвал это значительным провалом российского руководства, которое должно было учесть особенности местности. По его словам, командиры должны были понимать, что важный перешеек, расположенный вблизи реки Сейм и границы, должен быть под контролем российских сил. Однако украинские войска оперативно захватили эту территорию, не дав врагу возможности сконцентрироваться у Коренево.

Бои в Курской области

"ВСУ оперативно прошли этим направление и перекрыли перешеек. Ситуация очень серьезная и вообще непонятно, что будут делать россияне", – отметил Матвеев.

По его словам, основными силами на этом направлении были пограничные войска, вероятно, усиленные другими подразделениями, хотя это точно не известно. Теперь российское командование должно решить, оставлять ли эти войска на месте, поскольку уход не является типичной практикой для их армии. При этом эксперт отмечает, когда началась военная операция, логично было бы увести войска, но этого не сделали, что привело к большому количеству пленных. Матвеев подозревает, что подобная тактика будет применена и в этот раз, ведь российское командование обычно не ценит жизнь своих солдат.

Эксперт считает, что есть вероятность, что в Кремле осознают количество пленных, поэтому могут попытаться спасти бойцов. Однако разрушенные мосты значительно усложняют эту задачу, поэтому Россия пытается навести понтонные переправы, против которых эффективно действует украинская артиллерия.

Кроме того, передвижение по понтонному мосту будет медленным и опасным, поскольку он может не выдержать нагрузки. Это снова поставит под угрозу жизнь российских военных, добавил эксперт.

По его словам, вывод войск оккупантов или опрокидывание дополнительных подразделений на участок возле Коренево остается маловероятным. Несмотря на возможный контрудар, у России нет достаточно сил для успешной контратаки, что дает ВСУ возможность взять в кольцо российские подразделения и занять территории у реки или продвинуться дальше, если это предусмотрено их планами.

"В любом случае, если занять рубеж вдоль реки, то это большое преимущество. Там можно остановиться и обороняться. В целом у Сил обороны много возможностей, а российская армия упустила ситуацию, а лучшее, что теперь может сделать – вывести войска", – подчеркнул Ян Матвеев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые со времени войны ВСУ могут организовать россиянам масштабный котел.





