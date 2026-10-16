Ловушка для очередного города: россияне минируют подъездные пути и готовят полную изоляцию

Российские оккупационные войска приступили к масштабному минированию автомобильных дорог на подступах к временно захваченному Энергодару. Такие действия захватчиков угрожают городу полной транспортной блокадой и гуманитарным кризисом по образцу временно оккупированных Олешек Херсонской области. Официальное предупреждение о заминировании так называемой Мичуринской трассы, соединяющей Энергодар с селом Водяное, оккупационная администрация обнародовала 15 октября.

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"В связи с получением подтвержденной информации о минировании, — цитирует оккупантов руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обращая внимание на критическую опасность этого участка, являющегося главной артерией снабжения города, — категорически рекомендуем воздержаться от передвижения Мичуринской трассой от села Водяное в сторону Энергодара".

По словам эксперта, оккупационные власти сознательно намекают на минирование и других альтернативных маршрутов. В случае перекрытия остальных независимых дорог гражданское население окажется в заложниках без эвакуации или подвоза продуктов.

"Именно с подобного постепенного ограничения транспортного сообщения, – подчеркнул Андрющенко, призывая международное сообщество действовать на опережение, – начиналась катастрофа в Олешках".

Аналитик подчеркивает, что Кремль создает циничный прецедент: логистику для собственного персонала на Запорожской АЭС россияне беспрепятственно поддерживают в рамках договоренностей по ядерной безопасности и во время ротаций миссий МАГАТЭ, полностью отрезая от мира мирных жителей.

"Риск повторения сценария Олешек уже требует внимания, — резюмировал глава Центра изучения оккупации, прогнозируя критическое развитие событий. — Когда город фактически окажется в изоляции, гуманитарную катастрофу придется не предупреждать, а преодолевать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска существенно активизировали наступательные действия на Добропольском направлении. Пытаясь воспользоваться нынешними погодными условиями, захватчики стремятся подойти к городу с нескольких сторон, однако получают мощный отпор от украинских защитников.