Ловушка для очередного города: россияне минируют подъездные пути и готовят полную изоляцию

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские оккупационные войска приступили к масштабному минированию автомобильных дорог на подступах к временно захваченному Энергодару. Такие действия захватчиков угрожают городу полной транспортной блокадой и гуманитарным кризисом по образцу временно оккупированных Олешек Херсонской области. Официальное предупреждение о заминировании так называемой Мичуринской трассы, соединяющей Энергодар с селом Водяное, оккупационная администрация обнародовала 15 октября.
Иллюстративное фото
По словам эксперта, оккупационные власти сознательно намекают на минирование и других альтернативных маршрутов. В случае перекрытия остальных независимых дорог гражданское население окажется в заложниках без эвакуации или подвоза продуктов.
Аналитик подчеркивает, что Кремль создает циничный прецедент: логистику для собственного персонала на Запорожской АЭС россияне беспрепятственно поддерживают в рамках договоренностей по ядерной безопасности и во время ротаций миссий МАГАТЭ, полностью отрезая от мира мирных жителей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска существенно активизировали наступательные действия на Добропольском направлении. Пытаясь воспользоваться нынешними погодными условиями, захватчики стремятся подойти к городу с нескольких сторон, однако получают мощный отпор от украинских защитников.