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Окупанти намагаються взяти це місто в кільце до зими: що відомо

Ворог рветься до Добропілля: ЗСУ розгромили два штурмові взводи та знищили дев'ять одиниць ворожої техніки

15 жовтня 2026, 13:39
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська суттєво активізували наступальні дії на Добропільському напрямку. Намагаючись скористатися нинішніми погодними умовами, загарбники прагнуть підійти до міста з кількох сторін, проте отримують потужну відсіч від українських захисників. Як повідомив начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прібильнов, лише за останню добу бійці бригади у взаємодії з підрозділами 9-го армійського корпусу ліквідували близько двох штурмових взводів ворога та спалили девʼять одиниць мототехніки.

Окупанти намагаються взяти це місто в кільце до зими: що відомо

Ілюстративне фото

Російське командування має чітке завдання підібратися до населеного пункту в найкоротші терміни.

"Загарбники не полишають спроб закріпитися на підступах до Добропілля ще до настання зимових холодів. Противник намагається обійти місто з різних флангів, — розповідає військовий, — задіюючи для цього велику кількість піхоти та активно підтримуючи свої дії з повітря".

Попри такий тиск і намагання росіян зайти в тил українських підрозділів, ситуація залишається контрольованою, а ворожі атаки обертаються для них колосальними втратами.

"Будь-які спроби окупантів просочитися крізь наші оборонні рубежі завершуються цілковитим провалом. Водночас нашим бійцям доводиться виконувати завдання в дуже непросту погоду, — підкреслює Артем Прібильнов, — і під постійним наглядом ворожих безпілотників".

Незважаючи на ці виклики, українські військові продовжують ефективно виявляти ворожі цілі, вести розвідку та коригувати удари власних дронів-камікадзе, стримуючи просування ворога вглиб Донеччини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генерал Білецький оголосив про деокупацію ще 101 квадратного кілометра Донецької області.



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