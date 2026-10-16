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Пастка для чергового міста: росіяни мінують під'їзні шляхи та готують повну ізоляцію

Мінування траси Водяне — Енергодар: окупанти блокують цивільне сполучення, прикриваючись безпекою ЗАЕС

16 жовтня 2026, 16:48
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська розпочали масштабне мінування автомобільних доріг на підступах до тимчасово захопленого Енергодара. Такі дії загарбників загрожують місту повною транспортною блокадою та гуманітарною кризою за зразком тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Офіційне попередження про замінування так званої Мічуринської траси, яка сполучає Енергодар із селом Водяне, окупаційна адміністрація оприлюднила 15 жовтня.

Пастка для чергового міста: росіяни мінують під'їзні шляхи та готують повну ізоляцію

Ілюстративне фото

"У зв’язку з отриманням підтвердженої інформації про мінування, — цитує окупантів керівник Центра вивчення окупації Петро Андрющенко, звертаючи увагу на критичну небезпеку цієї ділянки, що є головною артерією постачання міста, — категорично рекомендуємо утриматися від пересування Мічуринською трасою від села Водяне у бік Енергодара".

За словами експерта, окупаційна влада свідомо натякає на мінування й інших альтернативних маршрутів. У разі перекриття решти незалежних доріг цивільне населення опиниться у заручниках без можливості евакуації чи підвезення продуктів.

"Саме з подібного поступового обмеження транспортного сполучення, — наголосив Андрющенко, закликаючи міжнародну спільноту діяти на випередження, — починалася катастрофа в Олешках".

Аналітик підкреслює, що Кремль створює цинічний прецедент: логістику для власного персоналу на Запорізькій АЕС росіяни безперешкодно підтримують у межах домовленостей щодо ядерної безпеки та під час ротацій місій МАГАТЕ, водночас повністю відрізаючи від світу мирних жителів.

"Ризик повторення сценарію Олешок вже потребує уваги, — резюмував очільник Центра вивчення окупації, прогнозуючи критичний розвиток подій. — Бо коли місто фактично опиниться в ізоляції, гуманітарну катастрофу доведеться не попереджати, а долати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська суттєво активізували наступальні дії на Добропільському напрямку. Намагаючись скористатися нинішніми погодними умовами, загарбники прагнуть підійти до міста з кількох сторін, проте отримують потужну відсіч від українських захисників.



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