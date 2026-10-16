Пастка для чергового міста: росіяни мінують під'їзні шляхи та готують повну ізоляцію

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська розпочали масштабне мінування автомобільних доріг на підступах до тимчасово захопленого Енергодара. Такі дії загарбників загрожують місту повною транспортною блокадою та гуманітарною кризою за зразком тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Офіційне попередження про замінування так званої Мічуринської траси, яка сполучає Енергодар із селом Водяне, окупаційна адміністрація оприлюднила 15 жовтня.
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За словами експерта, окупаційна влада свідомо натякає на мінування й інших альтернативних маршрутів. У разі перекриття решти незалежних доріг цивільне населення опиниться у заручниках без можливості евакуації чи підвезення продуктів.
Аналітик підкреслює, що Кремль створює цинічний прецедент: логістику для власного персоналу на Запорізькій АЕС росіяни безперешкодно підтримують у межах домовленостей щодо ядерної безпеки та під час ротацій місій МАГАТЕ, водночас повністю відрізаючи від світу мирних жителів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська суттєво активізували наступальні дії на Добропільському напрямку. Намагаючись скористатися нинішніми погодними умовами, загарбники прагнуть підійти до міста з кількох сторін, проте отримують потужну відсіч від українських захисників.