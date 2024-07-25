Лондон продолжает огорчать: почему Украине не позволяют запускать Storm Shadow по РФ

Украина рассчитывала, что политика нового британского правительства будет более проукраинским и Киев наконец-то получит право использовать предоставленное оружие для поражения целей в России. Но по факту политика официального Лондона по этому вопросу стала еще более запутанной. В итоге даже президент Владимир Зеленский смущен встречей с премьер-министром страны Киром Стармером в этом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Ракета Storm Shadow. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, премьер-министр сразу после вступления в должность предложил ослабить ограничения на использование британского оружия большой дальности Storm Shadow, что стало очевидным изменением политики. Зеленский в восторге написал в X, что получил "разрешение на использование ракет Storm Shadow против военных целей на территории России".

Однако позже британское правительство сообщило, что на самом деле не давало разрешения Украине использовать оружие в России. Позиция не изменилась со времен предыдущего правительства.

Источники в Министерстве обороны заявили, что Великобритания должна была убедить Францию, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией и еще одним ключевым союзником НАТО, прежде чем она сможет позволить Украине запустить ракеты по России.

Они подчеркнули, что Великобритания не в состоянии самостоятельно действовать в таком вопросе, который мог бы разжечь напряженность в отношениях с Москвой. Непонятно, есть ли законное основание для получения разрешения от Франции и других.

В то же время источник сообщил, что запрос Великобритании поступил к союзникам, и министры ждут одобрения, прежде чем говорить с Украиной. Один бывший высокопоставленный представитель обороны предположил, что другая страна, вовлеченная в размещение оружия, также должна дать свое разрешение, хотя детали остаются неясными.

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