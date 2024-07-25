Британия и Германия решили принять беспрецедентное решение по Украине: почему нет другого выхода

Два крупнейших европейских донора военной помощи Украины – Германия и Великобритания – заключают оборонный пакт, поскольку растут опасения, что победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США может означать катастрофу для европейской безопасности. Опасения по поводу того, что Вашингтон может резко ограничить поддержку Украины на следующий год, только усилились после того, как кандидат от Республиканской партии Трамп избрал Дж. Ди Венса своим кандидатом на должность вице-президента. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Германия и Британия. Фото: из открытых источников

Авторы материала обращают внимание, что Вэнс неоднократно подчеркивал свое несогласие с тем, чтобы США выписывали так называемые "пустые чеки", чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение.

Отмечается, что Великобритания является надежным партнером Украины, и эта поддержка будет продолжаться и при новом левоцентристском лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кейра Стармера, который в этом месяце одержал убедительную победу на выборах.

Новое лейбористское правительство страны с большим энтузиазмом относится к налаживанию более глубокого сотрудничества в области обороны с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник, и быстро приступило к подписанию соглашения о сотрудничестве с Германией в среду.

В рамках тура по Европе, включая Францию, Польшу и Эстонию, продолжавшийся на этой неделе более 48 часов, министр обороны Великобритании Джон Гили заключил договор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в комплексе министерств Бендлерблок в Берлине.

Соглашение обязывает обе стороны активизировать промышленную координацию и совместные операции, но впереди еще многое предстоит сделать.

"Эти визиты дают четкий сигнал о том, что европейская безопасность станет первым приоритетом этого правительства в сфере внешней политики и обороны", — заявил Хили.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Великобритания и Германия являются двумя крупнейшими европейскими донорами помощи Украине, когда речь идет о военной помощи, и наибольшими прямыми расходами на оборону, выделив 74,9 млрд евро и 66,8 млрд евро соответственно в 2023 году. .

Через три недели своего пребывания в должности министра Гили заявил, что новый пакт "положит начало новым глубоким оборонным отношениям".

"Цели, изложенные в совместной декларации в среду... включают в себя укрепление оборонной промышленности Великобритании и Германии, усиление евроатлантической безопасности, повышение эффективности совместных операций, противодействие растущим вызовам безопасности, таким как киберсфера, и поддержку Украины", — заявили в министерстве обороны Великобритании.

Читайте на портале "Комментарии" — Time узнал о мирном плане Трампа: какое условие республиканец выставит Украине.



