Ломаченко снова попал в скандал, сравнив Украину с нацистской Германией

Боксер Василий Ломаченко, внесенный в список государственных изменников Украины, снова попал в скандальную ситуацию.

Василий Ломаченко (фото из открытых источников)

Он в социальных сетях обнародовал видеоролик, где идет сравнение состояния Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и ее состояния под руководством УПЦ МП.

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По версии экс-чемпиона мира по боксу, действующие власти Украины теперь хотят ступить на тот путь, который избрали немецкие нацисты, разрушавшие церкви во время Второй мировой войны.

Еще Ломаченко привел цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.





"Кто следует за тем, кто вводит раскол, тот не наследует Царство Божие. Кто держится чужого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Священномученик Игнатий Антиохийский", — написал в ролике спортсмен.

При этом Ломаченко очевидно забыл о том, что многие церкви в Украине разорили именно советские власти, которые оправдывают Путин со своими пропагандистами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что митрополит УПЦ МП Павел отметился злобным заявлением. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, противодействующий попыткам власти выселить монахов УПЦ МП из лавры, "отличился" злобным заявлением. В нем он назвал президента Владимира Зеленского и его окружения "стаей" и пообещал нелояльным к нему журналистам не покидать Украину, пока их не "похоронит". Кроме того, митрополит Павел заявил еще раз, что они не покинут "святую обитель", пока не получат решения суда, куда они обратились с иском на решение Минкульта и заповедника об их выселении. Митрополит Павел по-прежнему не отличался евангельским смирением. На этот раз он решил себя не сдерживать